Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: Όταν το παιδί σου πεθαίνει, έχεις έναν τάφο να κλάψεις, εγώ πού να πάω;
Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται ότι κάποιος που πάει να γίνει παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα, αρά αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού, σχολίασε η μητέρα της μοναχής Φεβρωνίας
Φορτισμένη εμφανίστηκε ξανά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, σχολιάζοντας την απόφαση της κόρης της να ζήσει σε μοναστήρι στην Κένυα, όπου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, ως μοναχή Φεβρωνία.
Η Τζένη Λιονάκη μίλησε ξανά στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και με νέες δηλώσεις, τόνισε μεταξύ άλλων: «Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις έναν τάφο να κλάψεις, εγώ πού να πάω;».
Τον θυμό και την πικρία της εξέφρασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, λέγοντας ότι το παιδί της την πρόδωσε και συγκεκριμένα της είπε ψέματα σχετικά με την απόφασή της να ζήσει σε μοναστήρι. Τόνισε επίσης, ότι έμεινε σε έναν γάμο για χάρη της, αλλά εκείνη έφυγε χωρίς εξήγηση, ενώ αμφισβήτησε την αληθινή της σχέση με τον Θεό.
«Δεν φεύγει ο θυμός. Θα πεθάνω με αυτόν και όχι απλά τον νιώθω, τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο χαστούκι είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Και όταν έχεις δώσει τα πάντα και έχεις μείνει σε έναν γάμο γι αυτό το παιδί για να μην στεναχωρηθεί και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου πει μια κουβέντα. Της έλεγα "παιδί μου γιατί φοράς μαύρα; Θα γίνεις καλόγρια;" και μου έλεγε “μην ακούς βλακείες, δεν υπάρχει περίπτωση”. Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται ότι κάποιος που πάει να γίνει παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα, αρά αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να αγαπάς τους φτωχούς, αυτά που της είπα και εγώ» δήλωσε η Τζένη Λιονάκη.
Όσο για την απόφαση της μοναχής Φεβρωνίας να διδάξει σε παιδιά σε σχολείο της Κένυας ανάγνωση και γραφή, η μητέρα της σχολίασε ότι θα μπορούσε να διδάξει σε ορφανοτροφεία στην Ελλάδα, αφού είναι μορφωμένη και πολύγλωσση χάρη στις δικές της θυσίες: «Τι κάνει στα μοναστήρια; Πάει λέει να διδάξει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Η Ναταλία είναι φιλόλογος - γλωσσολόγος. Ξέρει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, αυτά δεν της τα έδωσε το μοναστήρι, τα πλήρωνα εγώ προσωπικά. Δεν μου λείπει το παιδί μου, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου, το παιδί μου δεν ήταν έτσι. Τα πάντα μου έλεγε, όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις έναν τάφο και πας και κλαις. Όταν το παιδί σου είναι εκεί. Ποιος; Πού; Τι;».
Σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η Τζένη Λιονάκη στην ίδια εκπομπή, σημείωσε ότι έμαθε τηλεφωνικά την παραμονή Χριστουγέννων του 2015 ότι η κόρη της θα μονάσει, παρότι εκείνη το διέψευδε όταν τη ρωτούσε. «Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Μου το ανακοίνωσε ξαφνικά», τόνισε, εκφράζοντας πίκρα ότι η κόρη της εξαφανίστηκε από τη ζωή της: «Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Αν είχα, θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω».
Η μητέρα σημείωσε ότι δεν έχει αλλάξει τηλέφωνο ή σπίτι, αφήνοντας την επιλογή της επικοινωνίας στην κόρη της. «Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Αν δεν θέλει να με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα», είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι αρνείται να την αποκαλεί Φεβρωνία: «Δεν δέχομαι να τη λέτε έτσι. Βαφτίστηκε Ναταλία. Είναι άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και την Παναγία, κι άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια».
«Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
