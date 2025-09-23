Η Ναταλία Λιονάκη διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά στο σχολείο της Κένυας - Η ζωή ως μοναχή Φεβρωνία
Η πρώην ηθοποιός αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή και την καριέρα της και έγινε μοναχή
Πλήρως φαίνεται πως απολαμβάνει τη ζωή της στην Κένυα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η Ναταλία Λιονάκη. Η μοναχή, πριν από χρόνια, αποφάσισε να αφήσει πίσω της την καριέρα της στην υποκριτική και τη δημόσια ζωή και πλέον, ζει σε μοναστήρι, με το όνομα Φεβρωνία.
Η ίδια έχει μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα στην Αφρική, αφιερωμένη στη φροντίδα των ορφανών παιδιών. Το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Καραγιάννης αποκάλυψε στην εκπομπή Super Κατερίνα ότι έχει πλέον και διδακτικό ρόλο, λειτουργώντας ως δασκάλα σε σχολείο της Κένυας, όπου διδάσκει στα παιδιά ανάγνωση και γραφή.
«Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας σε παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές», τόνισε.
Σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου, ο Ανδρέας Καραγιάννης εξήγησε τους λόγους που η Ναταλία Λιονάκη επέλεξε να φύγει μόνιμα για την Κένυα: «Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέτρεπε τη μοναχική ζωή. Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα, γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε τη ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα».
