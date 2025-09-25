Ο Ντενί Βιλνέβ δεν θέλει κάποιον διάσημο ηθοποιό στον ρόλο του νέου «Τζέιμς Μποντ»
Ο Ντενί Βιλνέβ δεν θέλει κάποιον διάσημο ηθοποιό στον ρόλο του νέου «Τζέιμς Μποντ»
Ο σκηνοθέτης αναζητά ένα «φρέσκο πρόσωπο» 20 έως 30 ετών
Ένα «άγνωστο» πρόσωπο φαίνεται να αναζητά ο Ντενί Βιλνέβ για να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ στη νέα ταινία του δημοφιλούς franchise. Μέχρι στιγμής κυκλοφορούσαν φήμες ότι πολλοί διάσημοι ηθοποιοί διεκδικούν τον ρόλο του 007, με τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον να θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.
Οι Τομ Χόλαντ, Χάρις Ντίκινσον και Τζέικομπ Ελόρντι έχουν επίσης αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι για τον ρόλο του πράκτορα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σ ύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Deadline, ο σκηνοθέτης των ταινιών «Dune» προτιμά ένα «φρέσκο πρόσωπο» και σχεδιάζει να ξεκινήσει την αναζήτηση μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του «Dune: Part Three».
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν το να είναι ο υποψήφιος άνδρας, να έχει γεννηθεί στα Βρετανικά Νησιά και πιθανότατα να είναι στα τέλη της δεκαετίας των 20 ή στις αρχές της δεκαετίας των 30.
Επιπλέον, νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε ότι ο δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, έχει προσληφθεί για να γράψει το σενάριο της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ.
Denis Villeneuve reportedly wants ‘unknown’ actor to play James Bond https://t.co/Yfz9eC0QGi pic.twitter.com/2AyYxdPsIX— The Independent (@Independent) September 25, 2025
