Ο Ντενί Βιλνέβ δεν θέλει κάποιον διάσημο ηθοποιό στον ρόλο του νέου «Τζέιμς Μποντ» 
GALA
Τζέιμς Μποντ Σκηνοθέτης ταινία

Ο Ντενί Βιλνέβ δεν θέλει κάποιον διάσημο ηθοποιό στον ρόλο του νέου «Τζέιμς Μποντ» 

Ο σκηνοθέτης αναζητά ένα «φρέσκο πρόσωπο» 20 έως 30 ετών

Ο Ντενί Βιλνέβ δεν θέλει κάποιον διάσημο ηθοποιό στον ρόλο του νέου «Τζέιμς Μποντ» 
Πέννυ Λουπάκη
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα «άγνωστο» πρόσωπο φαίνεται να αναζητά ο Ντενί Βιλνέβ για να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ στη νέα ταινία του δημοφιλούς franchise. Μέχρι στιγμής κυκλοφορούσαν φήμες ότι πολλοί διάσημοι ηθοποιοί διεκδικούν τον ρόλο του 007, με τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον να θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Οι Τομ Χόλαντ, Χάρις Ντίκινσον και Τζέικομπ Ελόρντι έχουν επίσης αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι για τον ρόλο του πράκτορα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σ ύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Deadline, ο σκηνοθέτης των ταινιών «Dune» προτιμά ένα «φρέσκο πρόσωπο» και σχεδιάζει να ξεκινήσει την αναζήτηση μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του «Dune: Part Three».

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν το να είναι ο υποψήφιος άνδρας, να έχει γεννηθεί στα Βρετανικά Νησιά και πιθανότατα να είναι στα τέλη της δεκαετίας των 20 ή στις αρχές της δεκαετίας των 30.

Επιπλέον, νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε ότι ο δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ, έχει προσληφθεί για να γράψει το σενάριο της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock


Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Πέννυ Λουπάκη
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης