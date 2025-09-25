Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Βαγγέλη Ζερβόπουλο
Ο ηθοποιός είχε παρουσία τόσο στο θέατρο, όσο και στην τηλεόραση και το σινεμά
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Βαγγέλη Ζερβόπουλο, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.
Ο γνωστός ηθοποιός είχε παρουσία τόσο στο θέατρο, όσο και στην τηλεόραση και το σινεμά. Μεταξύ άλλων, είχε εμφανιστεί στις σειρές «Η Οργή των Θεών» (1994), «Η αλεπού και ο μπούφος» (1987), καθώς και στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Άλκης Ζέη «Το καπλάνι της βιτρίνας» (1990). Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «Σιδηρά Κυρία» (1983) και «Τα παιδιά των λουλουδιών» (1973).
