Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Βαγγέλη Ζερβόπουλο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Βαγγέλη Ζερβόπουλο, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε παρουσία τόσο στο θέατρο, όσο και στην τηλεόραση και το σινεμά. Μεταξύ άλλων, είχε εμφανιστεί στις σειρές «Η Οργή των Θεών» (1994), «Η αλεπού και ο μπούφος» (1987), καθώς και στην τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου της Άλκης Ζέη «Το καπλάνι της βιτρίνας» (1990). Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως «Σιδηρά Κυρία» (1983) και «Τα παιδιά των λουλουδιών» (1973).

