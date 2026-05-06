Αντιδράσεις στα Κανάρια Νησιά για το «Hondius»: Ζητούν εξηγήσεις από τον Σάντσεθ γιατί επέτρεψε τον ελλιμενισμό του χωρίς συνεννόηση
Τρεις επιβάτες μεταφέρονται για νοσηλεία στην Ολλανδία - Στη Ζυρίχη νοσηλεύεται επιβάτης που βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, επέστρεφε από ταξίδι στη Νότια Αμερική

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στα Κανάρια Νησιά η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», στο οποίο υπάρχουν ύποπτα κρούσματα χανταϊού. Ο πρόεδρος των Καναρίων, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του πληθυσμού, ζητώντας εξηγήσεις από τη Μαδρίτη.

Ο Κλαβίχο δήλωσε ότι ούτε οι πολίτες ούτε η τοπική κυβέρνηση μπορούν «να αισθάνονται ήρεμοι», υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον πληθυσμό των νησιών «είναι απολύτως υπαρκτός». Όπως ανέφερε, οι τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν την ακριβή κατάσταση της υγείας των επιβατών του πλοίου ούτε πόσοι έχουν πιθανώς μολυνθεί.

«Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση των επιβατών ούτε πόσοι έχουν μολυνθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι μοναδικές πληροφορίες που διαθέτει η τοπική κυβέρνηση προέρχονται από τα μέσα ενημέρωσης.



Μιλώντας στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, ο Κλαβίχο κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ότι έλαβε την απόφαση «χωρίς να συμβουλευτεί τα Κανάρια Νησιά».

«Αν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας χωρίς διαβούλευση με τα Κανάρια Νησιά, ζητώ να εξηγήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και τα ιατρικά και τεχνικά κριτήρια που διαφοροποιούνται από εκείνα που είχαν συμφωνηθεί χθες το μεσημέρι», ανέφερε.

Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί το πλοίο πρέπει να μεταφερθεί στα Κανάρια Νησιά, ενώ βρίσκεται αγκυροβολημένο σε λιμάνι του Πράσινου Ακρωτηρίου.

«Αναρωτιόμαστε γιατί, εφόσον βρίσκεται σε λιμάνι του Πράσινου Ακρωτηρίου, πρέπει να μετακινηθεί στα Κανάρια Νησιά, τρεις ημέρες ταξίδι μακριά, όταν η κατάσταση των επιβατών παραμένει άγνωστη», δήλωσε, ζητώντας να διευκρινιστούν τα τεχνικά κριτήρια που οδήγησαν στην αλλαγή της απόφασης.

Βρετανός ανάμεσα στους ασθενείς που απομακρύνθηκαν

Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ένας 56χρονος Βρετανός βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το «MV Hondius». Οι άλλοι δύο είναι ένας 41χρονος Ολλανδός και ένας 65χρονος Γερμανός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ασθενείς μεταφέρονται με δύο πτήσεις και, μόλις φτάσουν στην Ευρώπη, θα διακομιστούν σε εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχε δηλώσει ότι οι επιβάτες επρόκειτο να μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία.

Στη Ζυρίχη νοσηλεύεται επιβάτης που βρέθηκε θετικός, επέστρεφε από ταξίδι στη Νότια Αμερική

Οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν την Τετάρτη ότι ένας πρώην επιβάτης κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε θετικός στον χανταϊό και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης (USZ).

«Ένα άτομο έχει διαγνωστεί θετικό στην Ελβετία», ανέφερε ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ασθενής λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, ενώ οι αρχές υπογράμμισαν ότι το ιατρικό προσωπικό είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

«Το νοσοκομείο είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να φροντίσει τον ασθενή και να διασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού και όλων των ασθενών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι υγειονομικές αρχές διαβεβαίωσαν επίσης ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ελβετικό πληθυσμό».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο άνδρας είχε επιστρέψει μαζί με τη σύζυγό του από ταξίδι στη Νότια Αμερική στα τέλη Απριλίου. Το ζευγάρι ταξίδευε με το ίδιο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν καταγραφεί αρκετά ύποπτα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες.

