Νικόλας Πεγειώτης (PwC): «Η ανάπτυξη δεν αρκεί: Μεγαλώνεις ή μένεις πίσω στη νέα οικονομία»
Ο επικεφαλής της PwC Ελλάδος εξηγεί γιατί το νέο περιβάλλον απαιτεί μεγαλύτερη κλίμακα, εξωστρέφεια και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με τον επαναπροσδιορισμό να αποτελεί το κεντρικό στοίχημα για τις επιχειρήσεις - Το ρεκόρ των €23,8 δισ. σε εξαγορές, το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης και το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης - Το στρατηγικό σχέδιο και οι επενδύσεις της PwC
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται, με επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια να προχωρούν παρά τη διεθνή αβεβαιότητα. Η δυναμική παραμένει, αλλά αυτό δεν αρκεί πλέον. Γιατί στο νέο περιβάλλον, όπως εξηγεί στο «business stories» ο επικεφαλής της PwC Ελλάδος, Νικόλας Πεγειώτης (Territory Senior Partner), το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ανάπτυξη. Είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις: με μεγαλύτερη κλίμακα, εξωστρέφεια, αξιοποίηση της τεχνολογίας και επέκταση πέρα από τα στενά όρια των παραδοσιακών κλάδων.
«Η μόνη λύση για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι να συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Αν δεν αλλάξεις, κινδυνεύεις να χάσεις τη θέση σου στην αγορά», σημειώνει, εξηγώντας πως σε μια οικονομία που εξακολουθεί να κινείται και να αλλάζει, το πραγματικό ερώτημα είναι ποιοι θα προλάβουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες πριν τους ξεπεράσουν οι εξελίξεις.
Η PwC Ελλάδος βρίσκεται σε μια διαρκή πορεία μετασχηματισμού. Τα τελευταία χρόνια διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων της, επενδύει σε νέες υπηρεσίες και αναπτύσσει το δικό της δίκτυο στην περιφέρεια. Σήμερα απασχολεί περίπου 2.500 ανθρώπους και διαθέτει πέντε γραφεία εκτός Αττικής, ενώ, όπως αποκαλύπτει ο κ. Πεγειώτης, εξετάζει την επέκτασή της και στην Κρήτη.
Η συζήτηση πραγματοποιείται με φόντο «Το σοκ του νέου», όπως αναδείχθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου η PwC είχε σημαντική παρουσία, σε μια συγκυρία έντονης διεθνούς αναταραχής που επανακαθορίζει τις στρατηγικές των επιχειρήσεων.
