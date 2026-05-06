Μετρό Θεσσαλονίκης: Διακοπή λειτουργίας για 15 ημέρες στη βασική γραμμή λόγω δοκιμών για την επέκταση Καλαμαριάς
Διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης για 15 ημέρες, περί τις 29 Μαΐου, ανακοίνωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνας Νοτοπούλου, για την επέκταση προς Καλαμαριά.
Η διακοπή θα γίνει με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών για την ενοποίηση των δύο συστημάτων. Παράλληλα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλει τελευταίο αίτημα παράτασης, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της σύμβασης κατασκευής την 31η Ιουλίου 2026.
Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι μέσα στον μήνα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία παράδοσης της γραμμής, η λειτουργία της οποίας «θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι». «Εάν επιμένουμε να μην σας δίνουμε μία πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία είναι ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος», είπε.
Από την πλευρά της, η κυρία Νοτοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποσχέσεις που δόθηκαν από το α’ εξάμηνο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026 και δεν τηρήθηκαν, όπως και για αποζημιώσεις το κόστος των οποίων εκτίμησε στα 600 εκατομμύρια ευρώ. «Παραδώσατε το μετρό πιο αργά και πολύ πιο ακριβά, ενώ μας λέγατε ότι αλλάζατε τον σχεδιασμό της Βενιζέλου για να το παραδώσετε πιο γρήγορα και πιο φθηνά», είπε.
Ωστόσο, ο κ. Ταχιάος απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι το 2019 «δεν υπήρχε καμία εξέλιξη στον Σταθμό Βενιζέλου, δεν υπήρχε η επιδομή κατασκευασμένη, δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση», κανοντας λόγο για ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο και χωρίς προηγούμενο στη χώρα.
