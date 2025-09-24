Η Λάνα Ντελ Ρέι διέψευσε τις φήμες ότι έχει κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη της
Η Λάνα Ντελ Ρέι διέψευσε τις φήμες ότι έχει κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη της
Η τραγουδίστρια εξήγησε πώς άλλαξε την όψη της μύτης της μέσω μη επεμβατικής διαδικασίας
Η Λάνα Ντελ Ρέι ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση στη μύτη, διευκρινίζοντας ωστόσο πώς άλλαξε την όψη της μέσω μη επεμβατικής διαδικασίας.
Η τραγουδίστρια σχολίασε κάτω από μία ανάρτηση στο Instagram που αναφερόταν στο «Kill Kill» του 2008, όταν η Ντελ Ρέι εμφανιζόταν ακόμη με το καλλιτεχνικό όνομα Lizzy Grant. Ένας θαυμαστής της έγραψε: «Lizzy Grant, δεν θα ξεχαστείς ποτέ», με την τραγουδίστρια να απαντά: «Αχ, δεν πήγε ποτέ πουθενά, τέλος αυτά».
Ένας λογαριασμός θαυμαστών στο Instagram μοιράστηκε στη συνέχεια στιγμιότυπα από την ανάρτηση, γεγονός που προκάλεσε σχόλια για την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Κάποιος έγραψε: «Η φυσική της μύτη της ήταν τέλεια🥹». Τότε, η Λάνα Ντελ Ρέι έσπευσε να ξεκαθαρίσει σχετικά με τη μύτη της, απαντώντας: «Δεν έχω βάλει νυστέρι και δεν έχω κάνει αναισθησία στη ζωή μου για 15η συνεχόμενη χρονιά!!». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε μια επτάλεπτη διαδικασία με filler ώστε να «ενισχύσει τη ράχη της μύτης της», αλλάζοντας την όψη της.
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της
Η διαδικασία στην οποία αναφέρθηκε είναι γνωστή ως μη επεμβατική ρινοπλαστική ή «liquid nose job». Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται ενέσιμα υλικά για προσωρινή αλλαγή του σχήματος της μύτης, χωρίς χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα διαρκούν συνήθως έως έξι μήνες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τραγουδίστρια σχολίασε κάτω από μία ανάρτηση στο Instagram που αναφερόταν στο «Kill Kill» του 2008, όταν η Ντελ Ρέι εμφανιζόταν ακόμη με το καλλιτεχνικό όνομα Lizzy Grant. Ένας θαυμαστής της έγραψε: «Lizzy Grant, δεν θα ξεχαστείς ποτέ», με την τραγουδίστρια να απαντά: «Αχ, δεν πήγε ποτέ πουθενά, τέλος αυτά».
Ένας λογαριασμός θαυμαστών στο Instagram μοιράστηκε στη συνέχεια στιγμιότυπα από την ανάρτηση, γεγονός που προκάλεσε σχόλια για την εμφάνιση της τραγουδίστριας. Κάποιος έγραψε: «Η φυσική της μύτη της ήταν τέλεια🥹». Τότε, η Λάνα Ντελ Ρέι έσπευσε να ξεκαθαρίσει σχετικά με τη μύτη της, απαντώντας: «Δεν έχω βάλει νυστέρι και δεν έχω κάνει αναισθησία στη ζωή μου για 15η συνεχόμενη χρονιά!!». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε μια επτάλεπτη διαδικασία με filler ώστε να «ενισχύσει τη ράχη της μύτης της», αλλάζοντας την όψη της.
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η διαδικασία στην οποία αναφέρθηκε είναι γνωστή ως μη επεμβατική ρινοπλαστική ή «liquid nose job». Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται ενέσιμα υλικά για προσωρινή αλλαγή του σχήματος της μύτης, χωρίς χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα διαρκούν συνήθως έως έξι μήνες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
<>
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
<>
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
<>
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
<>
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα