Η Έμα Γουάτσον δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ σχετικά με την αποχή της από την υποκριτική
Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Hermione Granger στις ταινίες του Χάρι Πότερ
Ευτυχισμένη δηλώνει η Έμα Γουάτσον σχετικά με την απόφαση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια να απέχει από τον χώρο της υποκριτικής.
Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Hermione Granger στις ταινίες του Χάρι Πότερ. Από τον Δεκέμβριο του 2018 που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, δεν έχει συμμετάσχει σε κάποια άλλη παραγωγή.
Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Hollywood Authentic» ότι τώρα είναι «ίσως πιο ευτυχισμένη και υγιής από ποτέ». Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν είναι το γύρισμα, αλλά η προώθηση και η πώληση αυτού του έργου, αυτού του κομματιού τέχνης. Η ισορροπία αυτή μπορεί να διαταραχθεί σημαντικά. Θα είμαι ειλικρινής και θα πω ότι δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Αυτό με κατέστρεφε ψυχικά. Αλλά μου λείπει πολύ να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου και η τέχνη. Απλά διαπίστωσα ότι έκανα πολύ λίγα από αυτά που πραγματικά μου άρεσαν».
Η Γουότσον βρέθηκε στα «φώτα» της δημοσιότητας το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Το 2014 ήταν στο πλευρό του Ράσελ Κρόου στην ταινία «Noah» του Ντάρεν Αρονόφσκι, ενώ τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε ως Belle στη live-action μεταφορά του «Beauty and the Beast», (2017), πριν αναλάβει τον ρόλο της Meg March, στις «Μικρές Κυρίες».
Ενώ αυτές οι παραγωγές σημείωσαν επιτυχία, άλλες δουλειές της είχαν μικρότερη απήχηση με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «The Colony» του 2016, που κέρδισε μόλις 47 λίρες στο βρετανικό box office.
«Τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα κινηματογραφικό πλατό δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβα. Αλλά τη στιγμή που μπορείς να συζητήσεις μια σκηνή - ή που εγώ μπορούσα να προετοιμαστώ και να σκεφτώ πώς ήθελα να κάνω κάτι - και μετά η στιγμή που η κάμερα αρχίζει να γράφει και πρέπει να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο στον κόσμο - είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού. Γιατί απλά δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά αλλού. Είναι τόσο απελευθερωτικό. Αυτό μου λείπει βαθιά. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση», εξήγησε.
Η Γουότσον η οποία το 2014 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ σήμερα συνεχίζει τις σπουδές της στην Οξφόρδη. Παράλληλα, δραστηριοποιείται έντονα με ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει εκφράσει δημόσια αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό.
Harry Potter star Emma Watson has reflected on her current break from acting, and said that while she misses "the art" of film making, she does not miss promoting movies -- a process of "selling things" she found "quite soul-destroying." https://t.co/tJN89PCtrQ pic.twitter.com/pkACIzTUfr— IGN (@IGN) September 23, 2025
