Λένα Δροσάκη: Ο γιος μου με έχει ρωτήσει γιατί είμαι μόνη μου, προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να μου πει
Τι άκουσε; Τι ερέθισμα πήρε και του ήρθε αυτή η ερώτηση, είπε για τον γιο της που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη
Μια προσωπική ερώτηση που της έκανε ο γιος της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη, μοιράστηκε η Λένα Δροσάκη. Όπως είπε η ηθοποιός, ρωτήθηκε από το παιδί της γιατί είναι μόνη της.
Η Λένα Δροσάκη εξήγησε ότι προσπάθησε κυρίως να καταλάβει από πού προέκυψε αυτό το ερώτημα παρά να δώσει μια απάντηση, επισημαίνοντας στον γιο της ότι έχει δίπλα της την οικογένειά της και τους φίλους της.
Πιο αναλυτικά, η Λένα Δροσάκη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, σημείωσε: «Μου κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Μια μέρα με ρώτησε γιατί είμαι μόνη μου. Πιο πολύ προσπαθούσα να καταλάβω πώς του ήρθε αυτό. Τον ρωτούσα γιατί το λέει αυτό, αφού είμαστε οικογένεια, έχω παρέες, έχω φίλους».
Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι αναρωτήθηκε τι τον οδήγησε να κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση. «Προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει να μου πει παρά να του απαντήσω. Τι άκουσε; Τι ερέθισμα πήρε και του ήρθε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ακόμη δεν έχω εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη», συμπλήρωσε η ηθοποιός.
