Ντενίση για Βουγιουκλάκη: Δεν ήταν ποτέ τεταμένες οι σχέσεις μας, υπήρχε αγάπη και θαυμασμός
Δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου, είπε η ηθοποιός για τη σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
Μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην επαγγελματική της ζωή έκανε η Μιμή Ντενίση περιγράφοντας τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ηθοποιός και συγγραφέας διευκρίνισε πως δεν υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Αντιθέτως, όπως τόνισε, τη σχέση της με τη σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου χαρακτήριζε η αγάπη και ο θαυμασμός.
Αναφερόμενη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μιμή Ντενίση στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου: «Η Αλίκη όποια κοπέλα έβγαινε με επιτυχία στην τηλεόραση, την έπαιρνε στο θέατρο. Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου, γιατί ήμουν μελαχρινή. Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την Αλίκη, ήταν ένα ψέμα αυτό»
Η Μιμή Ντενίση περιέγραψε την Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μια πολύ έξυπνη γυναίκα με αίσθηση του χιούμορ. «Η Αλίκη ήταν πολύ έξυπνη και πλακατζού. Όταν με συναντούσε έκανε το αστειάκι της και έλεγε: Α, πήραμε και το Μιμικάκι και βγάλαμε τα ματάκια μας. Πάντα υπήρχε μεταξύ μας αγάπη και θαυμασμός», πρόσθεσε.
