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Δείτε βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός χτυπά παίκτη του γκολφ στις ΗΠΑ, είχε τη... φαεινή ιδέα να κρυφτεί κάτω από δέντρο
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός χτυπά παίκτη του γκολφ στις ΗΠΑ, είχε τη... φαεινή ιδέα να κρυφτεί κάτω από δέντρο
Ο Κρις Σκιαβόνε επέλεξε το δέντρο για να προστατευτεί από την καταρρακτώδη βροχή, χωρίς τελικά να γλυτώσει το χτύπημα του κεραυνού, που περιέγραψε ως ιδιαίτερα επώδυνο
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που κεραυνός χτυπά έναν ερασιτέχνη παίκτη του γκολφ στο Σινσινάτι των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει το Fox News πρόκειται για τον Κρις Σκιαβόνε, ο οποίος την ώρα που βρισκόταν στο γήπεδο του γκολφ είδε τους ουρανούς να ανοίγουν και καταρρακτώδη βροχή να αρχίζει να πέφτει.
Στο βίντεο που έχει τραβήξει, φαίνεται να έχει καλυφθεί κάτω από ένα δέντρο, μια έμπνευση που τελικά αποδείχθηκε μάλλον ατυχής, αφού έχει καταγράψει τη στιγμή που ο κεραυνός τον χτυπά, στο σημείο που καθόταν με έναν εκκωφαντικό θόρυβο.
Δείτε βίντεο
Μάλιστα, ο Σκιαβόνε έχει στραμμένη την κάμερα του κινητού στο αμαξάκι που είναι σταθμευμένο ακριβώς απέναντί του, όπου βρίσκεται ένας συμπαίκτης του, ίσως νομίζοντας ότι ο κεραυνός θα χτυπήσει εκεί, χωρίς τελικά να επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες του.
Ο ίδιος περιγράφοντας στη συνέχεια την εμπειρία του είπε ότι το σώμα του μούδιασε και πόναγε αφόρητα, ενώ οι χρήστες του Διαδικτύου δεν τον... λυπήθηκαν στα σχόλια παρατηρώντας τον μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι επέλεξε να κρυφτεί κάτω από ένα δέντρο.
Όπως αναφέρει το Fox News πρόκειται για τον Κρις Σκιαβόνε, ο οποίος την ώρα που βρισκόταν στο γήπεδο του γκολφ είδε τους ουρανούς να ανοίγουν και καταρρακτώδη βροχή να αρχίζει να πέφτει.
Στο βίντεο που έχει τραβήξει, φαίνεται να έχει καλυφθεί κάτω από ένα δέντρο, μια έμπνευση που τελικά αποδείχθηκε μάλλον ατυχής, αφού έχει καταγράψει τη στιγμή που ο κεραυνός τον χτυπά, στο σημείο που καθόταν με έναν εκκωφαντικό θόρυβο.
Δείτε βίντεο
Μάλιστα, ο Σκιαβόνε έχει στραμμένη την κάμερα του κινητού στο αμαξάκι που είναι σταθμευμένο ακριβώς απέναντί του, όπου βρίσκεται ένας συμπαίκτης του, ίσως νομίζοντας ότι ο κεραυνός θα χτυπήσει εκεί, χωρίς τελικά να επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες του.
Ο ίδιος περιγράφοντας στη συνέχεια την εμπειρία του είπε ότι το σώμα του μούδιασε και πόναγε αφόρητα, ενώ οι χρήστες του Διαδικτύου δεν τον... λυπήθηκαν στα σχόλια παρατηρώντας τον μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι επέλεξε να κρυφτεί κάτω από ένα δέντρο.
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