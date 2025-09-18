Δανάη Παππά για Βίκυ Καγιά: Είναι πανέξυπνη και ένας άνθρωπος που εκτιμώ αφάνταστα
Δανάη Παππά για Βίκυ Καγιά: Είναι πανέξυπνη και ένας άνθρωπος που εκτιμώ αφάνταστα
Η ηθοποιός και το μοντέλο συναντήθηκαν πρόσφατα στη Βενετία για το 82o Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Τον θαυμασμό της για τη Βίκυ Καγιά εξέφρασε η Δανάη Παππά, με την ηθοποιό να δηλώνει πως το μοντέλο ξεχωρίζει όχι μόνο για την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και για τον χαρακτήρα της.
Πρόσφατα, οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στη Βενετία για το 82o Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δημοσιεύοντας μάλιστα και βίντεο στα social media, με τα οποία αναβίωσαν σκηνές από το «GNTM».
Μιλώντας για τις στιγμές που πέρασαν μαζί, αλλά και για τη σχέση της με τη Βίκυ Καγιά, η Δανάη Παππά είπε στην κάμερα του «Happy Day»: «Για τη Βίκυ, δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτή τη γυναίκα, πέρα από αυτά που βλέπουμε εξωτερικά θεωρώ ότι είναι πανέξυπνη και είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ αφάνταστα».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
