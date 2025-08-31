Βίκυ Καγιά, Δανάη Παππά και Ελίνα Καλιτζάκη αναβίωσαν σκηνές από το GNTM - Δείτε τα viral βίντεο
Βίκυ Καγιά, Δανάη Παππά και Ελίνα Καλιτζάκη αναβίωσαν σκηνές από το GNTM - Δείτε τα viral βίντεο

Οι τρεις γυναίκες θύμισαν στους διαδικτυακούς τους ακόλουθους στιγμές από τον τηλεοπτικό διαγωνισμό ομορφιάς

Βίκυ Καγιά, Δανάη Παππά και Ελίνα Καλιτζάκη αναβίωσαν σκηνές από το GNTM - Δείτε τα viral βίντεο
Σκηνές από το GNTM αναβίωσαν η Βίκυ Καγιά, η Δανάη Παππά και η Ελίνα Καλιτζάκη, με τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok να γίνονται viral. Οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη της Ιταλίας έκαναν μια αναδρομή στο παρελθόν, θυμίζοντας στους διαδικτυακούς τους ακόλουθους στιγμές από τον τηλεοπτικό διαγωνισμό ομορφιάς. 

Σε βίντεο που μοιράστηκε η Δανάη Παππά, η ίδια και η Βίκυ Καγιά αναπαριστούν μια αυστηρή κριτική της τελευταίας σε διαγωνιζόμενη του προγράμματος. Ακολούθησε ένα ακόμα κλιπ που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό της Ελίνας Καλιτζάκη στο TikTok. Σε αυτό, η Βίκυ Καγιά με διάθεση αυτοσαρκασμού αναβίωσε τα μαθήματα πόζας που είχε παραδώσει σε παίκτρια του GNTM. «Βγάινεις βαρύμαγκας, μαλάκωσε. Είσαι κορίτσι, κορίτσι, κορίτσι», ακούγεται να λέει το μοντέλο και παρουσιάστρια. 

Δείτε τα βίντεο

@danouuz

POV: Οταν η κολλητη.. (συμπληρωσε το) with the I C O N🔥 ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ . @Armani beauty #makeup #fragrance #Venezia82

♬ πρωτότυπος ήχος - Τερέζα Καραβοκύρη
@elinakalitzaki

ΚΟΡΙΤΣΙ (ΜΟΥ) #armanibeauty #MakeUp #fragrance #venezia82 @Armani beauty

♬ πρωτότυπος ήχος - elinakalitzaki


Ειδήσεις σήμερα:

Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»

Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
