Ο Δημήτρης Σταρόβας έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης: «Παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου»
Σε διαδικτυακή απάτη ενεπλάκη ο Δημήτρης Σταρόβας, καθώς επιτήδειοι χρησιμοποίησαν το πρόσωπο και τη φωνή του για να προωθήσουν ψευδώς προϊόντα αδυνατίσματος. Ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε μέσω των social media πως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο φαίνεται να υποστηρίζει ότι έχασε κιλά πίνοντας συγκεκριμένους καφέδες.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα διαδικτυακών απατών που αξιοποιούν φωτογραφίες, βίντεο ή ακόμα και φωνές γνωστών προσώπων προκειμένου να πείσουν κάποιον να αγοράσει προϊόντα ή να εμπλακεί σε ύποπτες συναλλαγές.
Ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με το υλικό και κάλεσε τους διαδικτυακούς του φίλους, αλλά και το κοινό γενικότερα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας έγραψε: «Προσοχή. Απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου και με φωνή που μου "φόρεσαν", λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες κλπ. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη».
