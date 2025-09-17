Eurovision 2026: Με δύο ημιτελικούς και τελικό η επιλογή της φετινής ελληνικής συμμετοχής
Η πλατφόρμα για την υποβολή προτάσεων έχει ανοίξει
Η ΕΡΤ ανοίγει από σήμερα τη διαδικασία για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Μετά την επιτυχία του φετινού Εθνικού Τελικού και την κατάκτηση της 6ης θέσης, που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης 15ετίας, η δημόσια τηλεόραση προχωρά σε μια αναβαθμισμένη διαδικασία, πιο ανοιχτή και συμμετοχική από ποτέ.
Για πρώτη φορά, η επιλογή θα περιλαμβάνει τρεις διαγωνιστικές βραδιές –δύο Ημιτελικούς και έναν τελικό– ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Συνολικά έως και 28 τραγούδια θα συμμετάσχουν στους Ημιτελικούς, με 14 να προκρίνονται στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από συνδυασμό κοινού και κριτικών επιτροπών, κερδίζοντας το εισιτήριο για την αυστριακή πρωτεύουσα.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στον ιστότοπο της ΕΡΤ. Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι και η σχετική φόρμα είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://www.ert.gr/eurovision2026.
