Ο Μάρκος Σεφερλής αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ
Ο ηθοποιός και παρουσιαστής αποφάσισε να ολοκληρώσει την συνεργασία του με τον σταθμό μετά από αδιέξοδο στις συζητήσεις
Αν και όλα έδειχναν ότι ο δημοφιλής κωμικός θα ανανέωνε την συνεργασία του με τον σταθμό του Φαλήρου, τελικά, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα με συνέντευξή του στον Alpha και την Κατερίνα Καινούριου, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ και βρίσκεται ένα βήμα πριν την τελική συμφωνία του με μεγάλο ιδιωτικό κανάλι.
Συγκεκριμένα, ο Μάρκος Σεφερλής είπε: «Έχουν αλλάξει τα πράγματα, είχαμε κάνει μία κουβέντα με τον ΣΚΑΪ για ένα show... Έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει από μένα κωμωδία, θέλει γέλιο και όταν λέμε κωμωδία, να είναι κωμωδία. Αυτή που γελάς κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πολλοί βαπτίζουν κωμωδία μια σειρά και δεν είναι γιατί έχει γέλιο, απλά λένε ότι είναι κωμωδία. Επειδή τόσα χρόνια υπερασπίζομαι και υπηρετώ την κωμωδία, αυτό θέλει και ο κόσμος από μένα, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ», ανέφερε στη συνέντευξή του και συνέχισε λέγοντας «Τους έστειλα ένα e mail, τους ευχαρίστησα για τα δυο αυτά υπέροχα χρόνια και τους είπα απλά ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε. Μιλάγαμε για ένα σόου, απλά τα έβαλα κάτω, σκέφτηκα και είπα ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Τους έγραψα ότι για καθαρά προσωπικούς λόγους θέλω να κάνω κωμωδία».
Παράλληλα αποκάλυψε πως «Αυτή τη στιγμή συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι και είμαι σε τελικές κουβέντες. Ήδη δηλαδή μιλάω με ένα μεγάλο κανάλι και θα δώσω όλες τις παραστάσεις μου και οποιοδήποτε νέο πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το προορίσω γι’ αυτό. Θέλω να κάνω πια κωμωδίες, είτε σειρές είτε τηλεταινίες, και να της δίνω μετά για προβολή. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του "εγκρίναμε αυτό το σίριαλ, "παίξτο την τάδε μέρα και ώρα”, "να εγκρίνουμε κοστολόγιο”. Θέλω να το κάνω όπως με τα θεατρικά μου, που γυρίζω τις παραστάσεις μου και μετά τις δίνω για προβολή».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του δημοσιογράφου Νίκου Γεωργιάδη, στην Huffpost, ο Μάρκος Σεφερλής βρίσκεται σε συζητήσεις και πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με μεγάλο κανάλι, με σόου το οποίο θα έχει στοιχεία επιθεώρησης και κωμωδίας για τα Σαββατόβραδα, ενώ θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως η συμφωνία θα περιλαμβάνει και ένα ακόμη project.
Από την πλευρά του, ο σταθμός του Φαλήρου δεν αναμένεται να προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, καθώς δεν υπήρχε ενεργό συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών ούτε και υπογεγραμμένη ανανέωση. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών και ήταν σαφές πως η τελική πρόταση του ΣΚΑΪ δεν βρήκε σύμφωνο τον Μάρκο Σεφερλή, με αποτέλεσμα το ναυάγιο στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις.
