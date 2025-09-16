Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου περιέγραψε την πρόταση γάμου που της έκανε ο Γιάννης Καραβασάνης - «Έγινε παραδοσιακά»
Έγινε πολύ όμορφα και γλυκά, ανέφερε το μοντέλο
Τη στιγμή που ο σύντροφός της, Γιάννης Καραβασάνης, της έκανε πρόταση γάμου περιέγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αναφέροντας πως έγινε με παραδοσιακό τρόπο. Όπως εξήγησε, ενώ βρισκόντουσαν και οι δύο στο σπίτι, εκείνος είχε κρύψει το δαχτυλίδι και περίμενε να το βρει το μοντέλο.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε: «Η πρόταση γάμου έγινε πολύ όμορφα και γλυκά στο σπίτι. Ήταν παραδοσιακά. Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και περίμενε να το δω, το αγνοούσα τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Μιλούσαμε και χάζευα. Δεν είχα δώσει σημασία. Είπα πρώτα θα πω το «ναι» και μετά θα το ανοίξω».
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξομολογήθηκε ότι διανύει μια περίοδο γεμάτη αλλαγές στη ζωή της, τονίζοντας πως πάντα υπάρχει ελπίδα και δυνατότητα νέας αρχής.
Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Γενικά ξαναγράφεται η ζωή μου τον τελευταίο καιρό. Είναι σημαντικό να υπάρχει ελπίδα και να πιστεύουμε ότι η ζωή ξαναγράφεται. Κάποιες φορές φτάνεις σε αδιέξοδα, δεν είναι όμως έτσι. Παίρνεις μια στροφή, κάνεις ένα βήμα και τα πράγματα αλλάζουν. Η τελευταία στροφή που έκανα είναι η πιο σημαντική και η πιο κομβική στη ζωή μου. Αυτή που με έχει βοηθήσει να είμαι καλύτερα από ποτέ. Νιώθω υγιής, χαρούμενη, με ενέργεια, ήρεμη, νομίζω ότι μετά από αυτή τη δύσκολη χρονιά, το γεγονός ότι ήρθε και το GNTM το νιώθω θαύμα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 11:30
