Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με μαγιό και αναπολεί το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες
Λίγο καλοκαίρι ακόμη στη σκέψη μας, έγραψε η ηθοποιός
Μία σειρά φωτογραφιών της με μαγιό δημοσίευσε η Ταμίλα Κουλίεβα εκφράζοντας πως αναπολεί το καλοκαίρι από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.
Η ηθοποιός κοινοποίησε στιγμιότυπά της από τη θάλασσα φορώντας το μπικίνι της.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε μία σκέψη της, σημειώνοντας: «Πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου αλλά λίγο καλοκαίρι ακόμη στη σκέψη μας».
