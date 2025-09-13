Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με μαγιό και αναπολεί το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες
GALA
Ταμίλα Κουλίεβα Σεπτέμβρης Μαγιό

Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με μαγιό και αναπολεί το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες

Λίγο καλοκαίρι ακόμη στη σκέψη μας, έγραψε η ηθοποιός

Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με μαγιό και αναπολεί το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Μία σειρά φωτογραφιών της με μαγιό δημοσίευσε η Ταμίλα Κουλίεβα εκφράζοντας πως αναπολεί το καλοκαίρι από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Η ηθοποιός κοινοποίησε στιγμιότυπά της από τη θάλασσα φορώντας το μπικίνι της.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε μία σκέψη της, σημειώνοντας: «Πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου αλλά λίγο καλοκαίρι ακόμη στη σκέψη μας».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με μαγιό και αναπολεί το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ταμίλα Κουλίεβα ποζάρει με μαγιό και αναπολεί το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια

Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Αλλάζει ο καιρός από Δευτέρα, πώς θα επηρεαστεί η Αττική

Υποδοχή με χειροκρότημα κατά την επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης