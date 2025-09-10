Χρήστος Μάστορας για τη συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη: Ένα κομμάτι του θα ζει πάντα μέσα μου
Ο τραγουδιστής συμμετείχε μεταξύ άλλων καλλιτεχνών στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο
Μια ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε για τον Χρήστο Μάστορα η συναυλία - αφιέρωμα που έγινε για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως ένα κομμάτι του αείμνηστου καλλιτέχνη «θα ζει πάντα μέσα του».
Ο τραγουδιστής ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή για να τιμήσουν τον Στέλιο Καζαντζίδη. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media από τη συγκεκριμένη βραδιά, σημειώνοντας πως οι φωνές των συναδέλφων του ενώθηκαν για καλό σκοπό και μαζί με τις μελωδίες του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά και τη συμμετοχή του κοινού δημιούργησαν μια «ψαλμωδία αγάπης, συγκίνησης και ελπίδας».
Παράλληλα, τόνισε ότι το προσωπικό του ταξίδι, που ξεκίνησε μέσα από την ταινία «Υπάρχω» στην οποία ενσάρκωσε τον τραγουδιστή, ολοκληρώθηκε με τη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram: «Ένα προσωπικό ταξίδι έκλεισε μέσα από αυτή την όμορφη καλλιτεχνική μάζωξη στο Καλλιμάρμαρο. Οι φωνές μας ενώθηκαν για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του "Όλοι μαζί μπορούμε". Φωνές ενισχυμένες από τις μελωδίες με τις οποίες χάραξε τα ομορφότερα ερμηνευτικά μονοπάτια η μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας και από τις δικές σας φυσικά που ήταν γεμάτες συναισθήματα, έφτιαξαν μια ψαλμωδία αγάπης, συγκίνησης και ελπίδας την 4η Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό στάδιο».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Χαίρομαι που με τις ευλογίες της υπέροχης κυρίας Βάσως Καζαντζίδη, την απαραίτητη και πολύτιμη βοήθεια του Αντώνη Ρέμου και του Γιώργου Κυβέλλου, τη φανταστική σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα, τη σημαντική στήριξη του Γιώργου Αρσενάκου και την οργανωτική υπερδύναμη του Τάσου Σταυρόπουλου (Panik records) και εννοείται πάντα υπό την προστασία και φροντίδα του αδερφού Κώστα Μαυρογενη (Melisses) καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά και επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα κομμάτι του θα ζει πάντα μέσα μου μετά την "αλχημεία" των ψυχών μας. Εις το επανιδείν καλοί μου φίλοι!».
