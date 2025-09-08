Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησε τη συναυλία των Oasis στο Λος Άντζελες: «Ήταν υπέροχοι» είπε
Πολ ΜακΚάρτνεϊ Oasis Συναυλία

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησε τη συναυλία των Oasis στο Λος Άντζελες: «Ήταν υπέροχοι» είπε

Πλήθος διάσημων προσώπων βρέθηκαν στο κοινό, στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης του συγκροτήματος

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησε τη συναυλία των Oasis στο Λος Άντζελες: «Ήταν υπέροχοι» είπε
Ελένη Μήτση
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν μεταξύ των προσώπων που παρακολούθησαν τη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης των Oasis, κάνοντας λόγο για ένα υπέροχο live.

Το σκέλος της περιοδείας «Oasis Live ‘25» πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες, στο στάδιο Rose Bowl και άρχισε με δύο sold-out συναυλίες. Πλήθος διάσημων ηθοποιών και μουσικών βρέθηκαν στο κοινό, όπως οι Μπίλι Άιλις, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σάλμα Χάγιεκ, Κρίστεν Στιούαρτ και Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica.

Το πρώην μέλος των Beatles διακρίνεται σε στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στο X (πρώην Twitter) να τραβάει βίντεο την ώρα που ο Νόελ Γκάλαχερ τραγουδούσε το «Little By Little», με πολλούς να σημειώνουν ότι ήταν ο μόνος που σηκώθηκε όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο βίντεο, θαυμαστές πλησίασαν τον ΜακΚάρτνεϊ, καθώς έφευγε από τον χώρο και όταν τον ρώτησαν τι γνώμη είχε για τη συναυλία, εκείνος απάντησε πως ήταν: «Υπέροχη».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000

Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»

Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ελένη Μήτση
