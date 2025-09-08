Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησε τη συναυλία των Oasis στο Λος Άντζελες: «Ήταν υπέροχοι» είπε
Πλήθος διάσημων προσώπων βρέθηκαν στο κοινό, στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης του συγκροτήματος
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν μεταξύ των προσώπων που παρακολούθησαν τη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης των Oasis, κάνοντας λόγο για ένα υπέροχο live.
Το σκέλος της περιοδείας «Oasis Live ‘25» πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες, στο στάδιο Rose Bowl και άρχισε με δύο sold-out συναυλίες. Πλήθος διάσημων ηθοποιών και μουσικών βρέθηκαν στο κοινό, όπως οι Μπίλι Άιλις, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σάλμα Χάγιεκ, Κρίστεν Στιούαρτ και Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica.
Το πρώην μέλος των Beatles διακρίνεται σε στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στο X (πρώην Twitter) να τραβάει βίντεο την ώρα που ο Νόελ Γκάλαχερ τραγουδούσε το «Little By Little», με πολλούς να σημειώνουν ότι ήταν ο μόνος που σηκώθηκε όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο βίντεο, θαυμαστές πλησίασαν τον ΜακΚάρτνεϊ, καθώς έφευγε από τον χώρο και όταν τον ρώτησαν τι γνώμη είχε για τη συναυλία, εκείνος απάντησε πως ήταν: «Υπέροχη».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Paul McCartney, the only one standing in his section, taking a video of Noel Gallagher singing "Little By Little#OasisLive25 pic.twitter.com/YywZZXLJIt— Oasis Mania (@OasisMania) September 7, 2025
Paul McCartney’s review of Oasis show at the Rose Bowl Stadium in Los Angeles 🇺🇸— Oasis Planet (@OasisPlanet_) September 7, 2025
📹 Joy Of Everything pic.twitter.com/eUyMMttjb4
