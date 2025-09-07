«Δάκτυλος» Τραμπ: O Tομ Χανκς δεν θα τιμηθεί ως «εξαιρετικός πολίτης των ΗΠΑ», επειδή... στήριξε τον Μπάιντεν - Το West Point ακύρωσε την τελετή
Σύμφωνα πάντως με την Ένωση Αποφοίτων, η τελετή ακυρώθηκε, ώστε η ακαδημία να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των σπουδαστών της
Ενώ ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τομ Χανκς, στην ταινία «Forrest Gump» λαμβάνει το Μετάλλιο Τιμής του Κογκρέσου από τον Πρόεδρο Λίντον Μπ. Τζόνσον, φαίνεται πως στη ζωή του δεν θα τιμηθεί με άλλο στρατιωτικό βραβείο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αποφοίτων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ, γνωστής ως West Point, τον Μάιο είχε ανακοινωθεί ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα λάβει το βραβείο Sylvanus Thayer 2025. Το βραβείο απονέμεται σε «εξαιρετικούς πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων η προσφορά και τα επιτεύγματα προς το εθνικό συμφέρον αποτυπώνουν προσωπική αφοσίωση στις αξίες που εκφράζει το μότο της West Point: "Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα"».
Ωστόσο, η Ένωση Αποφοίτων της West Point ακύρωσε την τελετή προς τιμήν του ηθοποιού μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή της, όπως ανέφερε η Washington Post.
Σε email προς το διδακτικό προσωπικό, ο συνταξιούχος αντισυνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ εξήγησε ότι η απόφαση θα επιτρέψει στην ακαδημία να «συνεχίσει να επικεντρώνεται στον κύριο στόχο της, που είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να ηγηθούν, να αγωνιστούν και να νικήσουν ως αξιωματικοί της πλέον ισχυρής στρατιωτικής δύναμης στον κόσμο, του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών».
Πέρα από την καριέρα του στον κινηματογράφο, ο Τομ Χανκς υπηρέτησε ως εθνικός εκπρόσωπος για το Μνημείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιγκτον και στήριξε τη συγκέντρωση κεφαλαίων του αείμνηστου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, Μπομπ Ντόουλ για τη δημιουργία του Μνημείου Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση της Ένωσης Αποφοίτων.
Δεν είναι σαφές πώς η τιμή προς τον Τομ Χανκς συγκρούεται με την «εκπαίδευση των σπουδαστών», ωστόσο ο ηθοποιός έχει προσφέρει οικονομικά στους Δημοκρατικούς, έχει λάβει το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον Μπαράκ Ομπάμα και έχει υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.
Από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει σειρά μέτρων κατά όσων θεωρεί «εχθρούς» του. Μεταξύ άλλων, έχει ανακαλέσει τα διαβατήρια ασφαλείας και τα προσωπικά συνοδευτικά μέτρα για ορισμένα άτομα της κυβέρνησης Μπάιντεν και για άτομα της πρώτης θητείας του που θεωρούσε «κακά» ή «άπιστα».
Επιπλέον, έχει αποκλείσει ορισμένα μέσα ενημέρωσης από χώρους του Πενταγώνου και από την προεδρική δημοσιογραφική ομάδα και έχει ανακαλέσει διαβατήρια ασφαλείας αλλά και ερευνήσει νομικές εταιρείες που χαρακτήρισε «πολύ, πολύ ανέντιμες».
Award ceremony for Tom Hanks abruptly canceled by West Point’s US Military Academy on same day Trump renamed DoD to ‘Department of War’ https://t.co/W26zz3uHSX pic.twitter.com/Ot3aE5nVJ8— New York Post (@nypost) September 6, 2025
