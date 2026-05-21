Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο
Ο πυροσβέστης γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη
Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) κατά την επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, του οποίου τα ίχνη αγνοούνται από το απόγευμα της Τετάρτης (20/5).
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε, να έπεσε και να χτύπησε το κεφάλι της, ωστόσο είχε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη συνεχίζονται κανονικά. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με δύο εθελοντές, τρία drone που σαρώνουν την περιοχή από ψηλά, ενώ αναμένεται και εναέριο μέσο για να συμβάλει στις έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.
Ο 25χρονος φέρεται να έφυγε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» για ανάβαση προς τον Μύτικα και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι ορειβάτες στο καταφύγιο τον συμβούλευσαν να μην ανέβει, καθώς δεν κατείχε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άκουσε.
Τελευταία φορά εθεάθη πριν από δύο ημέρες σε υψόμετρο 2.800 μέτρων από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι έδωσαν και το στίγμα στην Πυροσβεστική.
