Ο Γάλλος πρωθυπουργός αποκλείει μειώσεις φόρων στα καύσιμα, εκτιμά ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί
Η γαλλική κυβέρνηση αντιτίθεται στις ευρείες μειώσεις φόρων στα καύσιμα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, συμπληρώνοντας ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τα μέτρα θα παραμείνουν στοχευμένα για την στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
«Απορρίπτουμε οποιαδήποτε γενικευμένη, αδιάκριτη μείωση φόρων στα καύσιμα», δήλωσε ο γάλλος πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους στο Παρίσι.
Εκτιμώντας πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα διαρκέσει, ο Λεκορνί είπε πως «το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι η επιστροφή στην κανονικότητα κάπου μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου».
Η γαλλική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αυξήσει άλλους φόρους στον προϋπολογισμό του 2027.
