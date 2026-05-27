Kατερίνα Γερονικολού: Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος, δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου αλλά του ελεύθερου





Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους λόγους που θα μπορούσαν να τη φέρουν αντιμέτωπη με το τέλος μιας σχέσης, τονίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης και της κοινής πορείας στη ζωή: « Αλλά θα μπορούσα μια μέρα να ξυπνήσω και να πω "δεν βρίσκομαι εκεί που θέλω", και μπορώ να φύγω. Θα με έκανε να θέλω να φύγω το μην εμπιστεύομαι. Το να νιώθω ότι πια δεν θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ότι δεν κοιτάμε τη ζωή από την ίδια θέση. Αυτά με κάνουν να θέλω αντίστοιχα και να μείνω. Οπότε, αν αυτά εξαλειφθούν …».

Τη στάση της απέναντι στον γάμο και την επιθυμία της να είναι σε σχέση, αλλά νιώθει ταυτόχρονα ελεύθερη, περιέγραψε η Κατερίνα Γερονικολού Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 26 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν αισθάνθηκε ότι το να παντρευτεί, αποτελεί προσωπική ανάγκη ή προτεραιότητα για την ίδια, καθώς αυτό που τη νοιάζει περισσότερο είναι να αισθάνεται ευτυχισμένη και ελεύθερη στις επιλογές της.Όπως είπε η Κατερίνα Γερονικολού, η κοινή πορεία της εδώ και χρόνια με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη της δημιουργεί συχνά την αίσθηση πως πορεύονται σαν παντρεμένο ζευγάρι: «Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Με απασχολεί πραγματικά, και κάθε μέρα κιόλας, το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δηλαδή η ευτυχία, στην αγνή μορφή της. Οπότε δεν με απασχολεί τώρα. Δηλαδή, νιώθω ότι θα μπορούσα να είμαι και παντρεμένη έτσι όπως ζω. Αλλά δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου. Την ταμπέλα αυτού που επιλέγει κάθε μέρα πού θέλει να βρίσκεται, α, και τελικά βρίσκεται εκεί».