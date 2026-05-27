Σύλληψη τριών νεαρών για ληστεία βενζινάδικου με απειλή μαχαιριού στο Παγκράτι
Στην σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας, 18, 16 και 14 ετών για ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων με την απειλή μαχαιριού στο Παγκράτι, προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις νεαροί την Πέμπτη 21 Μαΐου, προσέγγισαν πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή και, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν από τον υπάλληλο χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο. Για την ληστεία ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από συνεχείς έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν τους τρεις νεαρούς, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο αρμόδιο τμήμα για τη σχηματισμό δικογραφίας.
Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 676 ευρώ και το κινητό τηλέφωνο που είχαν αφαιρέσει από τον υπάλληλο.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθη επίσης και ένας 19χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και χρηματικό ποσό 515 ευρώ, για το οποίο διερευνάται η προέλευσή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
