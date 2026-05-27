Ανακαλύφθηκε νέο μικροσκοπικό είδος χταποδιού στον βυθό των νησιών Γκαλαπάγκος, δείτε βίντεο

Ομοιότητες και διαφορές με το γένος «Thaumelodone»

Hallan en Galápagos una nueva especie de pulpo azul del tamaño de una pelota de golf.



El Microeledone galapagensis fue localizado a mil 773 metros de profundidad y sorprendió por su diminuto tamaño y una sola fila de ventosas.https://t.co/SnzDscOzRK#Galápagos #PulpoAzul… pic.twitter.com/wEs21fvc1s — La Jornada (@lajornadaonline) May 26, 2026

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να δεχτεί ο ερευνητικός σταθμός να στείλει το δείγμα στο Σικάγο και μόλις το 2022 η Voight κατάφερε επιτέλους να το τοποθετήσει στον πίνακα του αξονικού τομογράφου. Αρχικά, υπήρχαν ενδείξεις ότι το ζώο ανήκε πράγματι στο γένος «Thaumelodone». Είχε ένα, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του γένους. Επίσης,, κάτι που συνάδει με το Thaumelodone, καθώς στο σκοτάδι του βαθιού ωκεανού, τα αρπακτικά δεν μπορούν ούτως ή άλλως να δουν το θήραμά τους, οπότε ένα αμυντικό σύννεφο μελάνης δεν εξυπηρετεί καμία προστατευτική λειτουργία.Ωστόσο, υπήρχαν και πολλές. Πρώτα ήταν το. Τα χταπόδια μπορούν να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα απορροφώντας νερό σε ένα εσωτερικό χωνί και εκτοξεύοντας το σαν αέρα που διαφεύγει από ένα μπαλόνι. Μέσα στο χωνί ενός χταποδιού Thaumelodone υπάρχει ένας μικρός σιελογόνος αδένας, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο αδένας ήταν συγκριτικά τεράστιος, τυλίγοντας ολόκληρο το εσωτερικό του χωνιού.Στη συνέχεια, υπήρχε η. Τα χταπόδια Thaumelodone καλύπτονται από μικρές εξογκώματα, ή θηλές, αλλά το μικρό μπλε χταπόδι ήταν. Υπήρχε, επίσης, το ζήτημα των δοντιών του ζώου ή του δοντιού. Τα Thaumelodone έχουν συνήθωςα, αλλά το δείγμα είχε μόνο. Τελευταιό χαρακτηριστικό που εξετάστηκε ήταν το. Το τυπικό Thaumelodone έχει μια απόχρωση καφέ. Αυτό εδώ, αν και φαινόταν μπλε κάτω από το φως μιας υποβρύχιας κάμερας,Τελικά, αποδείχθηκε ότι«Είναι το πρώτο χταπόδι βαθέων υδάτων από τον Ισημερινό Ειρηνικό στα ανατολικά. Αντιπροσωπεύει όλα όσα υπάρχουν στα βαθιά νερά και δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν. Μιλάμε για εξόρυξη στα βαθιά νερά, αλλά δεν ξέρουμε τι υπάρχει εκεί και τα θέτουμε όλα σε κίνδυνο. Υπάρχουν εξαιρετικά πράγματα εκεί», υπογράμμισε.