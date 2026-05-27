Ελένη Φουρέιρα για Dara: Είναι μεγάλη σταρ, έχει φοβερό εκτόπισμα
Είναι φανταστική, είπε η τραγουδίστρια για τη νικήτρια της φετινής Eurovision
Τη στήριξή και τον θαυμασμό της στην Dara εξέφρασε η Ελένη Φουρέιρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η τραγουδίστρια είναι μεγάλη σταρ και πως έχει έντονο εκτόπισμα.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη νικήτρια της φετινής Eurovision. Όσο για το εάν η συνύπαρξή τους στη σκηνή πριν από τον τελικό του διαγωνισμού αποτέλεσε γούρι για την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας, η τραγουδίστρια είπε: «Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα».
Στη συνέχεια, η Dara σχολίασε και τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στη Eurovision, λέγοντας για τον Ακύλα και την Antigoni Buxton: «Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Ακύλας και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό».
