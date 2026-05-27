Ελένη Φουρέιρα για Dara: Είναι μεγάλη σταρ, έχει φοβερό εκτόπισμα
GALA
Ελένη Φουρέιρα Eurovision Eurovision 2026 Dara

Ελένη Φουρέιρα για Dara: Είναι μεγάλη σταρ, έχει φοβερό εκτόπισμα

Είναι φανταστική, είπε η τραγουδίστρια για τη νικήτρια της φετινής Eurovision

Ελένη Φουρέιρα για Dara: Είναι μεγάλη σταρ, έχει φοβερό εκτόπισμα
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στήριξή και τον θαυμασμό της στην Dara εξέφρασε η Ελένη Φουρέιρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η τραγουδίστρια είναι μεγάλη σταρ και πως έχει έντονο εκτόπισμα.

Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη νικήτρια της φετινής Eurovision. Όσο για το εάν η συνύπαρξή τους στη σκηνή πριν από τον τελικό του διαγωνισμού αποτέλεσε γούρι για την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας, η τραγουδίστρια είπε: «Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα».

Στη συνέχεια, η Dara σχολίασε και τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στη Eurovision, λέγοντας για τον Ακύλα και την Antigoni Buxton:  «Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Ακύλας και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό».

Δείτε το βίντεο



Δείτε την εμφάνιση της Dara στον τελικό

DARA - Bangaranga (LIVE) | Bulgaria 🇧🇬 | Grand Final | Eurovision 2026
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης