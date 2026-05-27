Χρήστος Σαντικάι: Αν κάποιος έλεγε «ρε τον Αλβανό» δεν επηρεαζόμουν
Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή εμείς είμαστε από την Αλβανία να προσέχω, δεν με έκανε να νιώσω ενοχικά για την καταγωγή μου, είπε ο τραγουδιστής
Στα σχόλια που δεχόταν από μικρός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία σχετικά με την καταγωγή του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το bullying, αναφέρθηκε ο Χρήστος Σαντικάι, εξηγώντας πως δεν άφησε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές να τον επηρεάσουν.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Τρίτη 26 Μαΐου στο «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αλβανική καταγωγή του, εξηγώντας πως δεν άφησε ποτέ κακόβουλα σχόλια να τον επηρεάσουν, καθώς είχε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπήρχαν διαχωρισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους.
Πιο αναλυτικά, ο Χρήστος Σαντικάι δήλωσε, ότι όταν πήγαινε στην Αλβανία του συμπεριφέρονταν σαν να ήταν Έλληνας, εξηγώντας πως στην Ελλάδα είχε να διαχειριστεί σχόλια όπως «ρε τον Αλβανό»: «Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Δεν έχω να ξεχάσω τίποτα από αυτά, αυτά με έκαναν αυτό που είμαι τώρα. Το bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό”, έμπαινε από εδώ και έβγαινε από εδώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό. Αυτή η άμυνα ήταν από το σπίτι μου, δεν ξεχωρίζαμε χώρες. Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή εμείς είμαστε από την Αλβανία να προσέχω. Δεν με έκανε να νιώσω ενοχικά για την καταγωγή μου. Πήγαινα στην Αλβανία και έλεγαν “ήρθε ο Έλληνας”, αλλά δεν έδινα σημασία».
