«Απόλυτο επινόημα»: Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τα ιρανικά μέσα για το σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Συμφωνία

«Απόλυτο επινόημα»: Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τα ιρανικά μέσα για το σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Τεχεράνης

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ

«Απόλυτο επινόημα»: Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τα ιρανικά μέσα για το σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Τεχεράνης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, «δεν αληθεύει» και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα «απόλυτο επινόημα».

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στις αναφορές τους, τα ιρανικά μέσα επισημαίνουν πως «το πλαίσιο του «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» (όπως το χαρακτηρίζουν) δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση» των συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, οι τιμές του αργού στις ΗΠΑ συνεχίζουν την πτώση τους, διαμορφούμενες κάτω από τα 89 δολάρια ανά βαρέλι.

Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης