Πρώην αντιδήμαρχος Κρήτης κατηγορείται ότι σκότωσε γατάκι - Τι φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος για το βίντεο που τον έχει καταγράψει
Πρώην αντιδήμαρχος του Ηρακλείου Κρήτης κατηγορείται ότι θανάτωσε ένα μικρό γατάκι χτυπώντας το σε τοίχο, όχι μία αλλά τρεις φορές. Βίντεο έχει καταγράψει τον 77χρονο να κρατάει μια σακούλα με το γατάκι και να το χτυπάει σε τρεις διαφορετικούς τοίχους σύμφωνα με το Live News.
Ο ίδιος, φέρεται να υποστηρίζει στην κατάθεσή του πως το γατάκι το βρήκε νεκρό στην αυλή της πολυκατοικίας του και το πήρε προκειμένου να το πετάξει στα σκουπίδια. Όταν λίγο αργότερα επέστρεψε για να το ψάξει, δεν το βρήκε γιατί είχαν πέσει κι άλλα σκουπίδια από πάνω.
Όσον αφορά τα βίντεο που βλέπου το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει πως σε αυτά φαίνονται τα σημεία, τα οποία, επιχείρησε να το πετάξει αρχικά αλλά και που το πέταξε στο τέλος.
Την καταγγελία, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ έκαναν αυτόπτες μάρτυρες του σκηνικού και ο 77χρονος αντιδήμαρχος συνελήφθη και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ενώ μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.
Η πλευρά της κατηγορίας και ο δικηγόρος Μίνως Αποστολάκης, υποστηρίζει πως στο βίντεο φαίνεται ο πρώην αντιδήμαρχος να κρατάει το γατάκι και να το χτυπάει με δύναμη στον τοίχο.
«Ήθελε να βεβαιωθεί ότι είναι νεκρό» σημειώνει ο δικηγόρος στην κάμερα του Mega.
