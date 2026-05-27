Σήμερα η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, στις 12 η εξόδιος ακουλουθία στο Ελληνικό
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 56 της χρόνια.
Οικογένεια, φίλοι και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο αναμένεται να αποχαιρετίσουν το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της, Βικτώριας.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Έπειτα, θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, που απέκτησε με τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα.
