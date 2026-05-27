Ηράκλειο: Πώς προχωρούν τα έργα του υπουργείου Πολιτισμού στα Ενετικά Τείχη

Η Λίνα Μενδώνη κατά την αυτοψία της στα Ενετικά Τείχη

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη σε αυτοψία στον Άγιο Μηνά

Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη

Για την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται στο, και συγκεκριμένα σταΜητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά και σΙερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη,ενημερώθηκε αναλυτικά η υπουργός Πολιτισμούκατά την επίσκεψή της στηνμε αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCOΤο μεγαλύτερο έργο αφορά σαφώς στα, στο ευθύγραμμο τμήμα Μπέμπο- Αγίου Φραγκίσκου και στη στοά της Πύλης Sabbionara. Όπως ενημέρωσε την Λίνα Μενδώνη ο Διευθυντής Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Θεμιστοκλής Βλαχούλης, έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί οι εργασίες στην Sabbionara, οι οποίες περιελάμβαναν αρμολογήματα, ενέματα και στερέωση λιθοδομών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η πασαλόπηξη 21 στοιχείων, για την ενίσχυση των τειχών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και εντός του χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και στερέωσης στο υπόλοιπο τμήμα των Τειχών και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο προς την πλευρά του Μπέμπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιοχή της Κρήνης, προς την πλευρά της πόλης, με στόχο ο χώρος να αποδοθεί εκ νέου στο κοινό, έως το τέλος Ιουνίου.Η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι «βασική προϋπόθεση για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου αποτελεί η μετατόπιση των γηπέδων που εφάπτονται στα Τείχη, αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου». Όσον αφορά στη διαχείριση των Ενετικών Τειχών, η υπουργός τόνισε ότι «η τάφρος στα Ενετικά Τείχη πρέπει να αποδοθεί στην πόλη ως χώρος ελεύθερος για τους πολίτες και όχι ως χώρος στάθμευσης». Η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο, για το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης.Στη συνέχεια, η Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχηέκανε αυτοψία στο έργο που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, στον, όπου την υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Μετά την αυτοψία η υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Άγιος Μηνάς αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο και ένα ανεκτίμητο πνευματικό και πολιτιστικό μνημείο για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού υλοποιεί το έργο με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027. Το έργο προχωρεί εντός χρονοδιαγραμμάτων και μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερες δυσκολίες. Όπως συμβαίνει σε κάθε μνημείο, κατά την αφαίρεση των επιχρισμάτων εμφανίζονται ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, ωστόσο πρόκειται για θέματα ρουτίνας για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται για τον Δεκέμβριο του 2027 και, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, θεωρούμε ότι αυτό είναι απολύτως εφικτό».Οι εργασίες στον Μητροπολιτικό Ναό περιλαμβάνουν ενίσχυση των θεμελιώσεων με αρμολογήματα και ενέματα, καθώς και καθαρισμούς και αποκαλύψεις στις εξωτερικές όψεις του ναού. Στο εσωτερικό, και ειδικότερα στον γυναικωνίτη, μετά την αποξήλωση των ξύλινων δαπέδων αποκαλύφθηκαν δομικά στοιχεία που απαιτούν εξυγίανση και στερέωση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δεξαμενές στο κατώτερο τμήμα του ναού, οι οποίες ιστορικά τροφοδοτούσαν με νερό την πόλη του Ηρακλείου και διατηρούνται ανέπαφες.Τέλος, η υπουργός Πολιτισμού, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, επισκέφθηκε την, όπου τους υποδέχθηκε η αδελφότητα της μονής, με επικεφαλής τον Ηγούμενο της Μονής Διονύσιο. Η ιστορική μονή ιδρύθηκε κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στους αγώνες της Κρήτης στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, καθώς και στη Μάχη της Κρήτης το 1941. Η Υπουργός ενημερώθηκε, αναλυτικά, για τη συντήρηση και αποκατάσταση στο μοναστηριακό συγκρότημα αλλά και για τη συντήρηση των αμφίων της Μονής, από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων αλλά και σε ό,τι αφορά το αίτημα της Μονής για τη δημιουργία μουσείου, η Λίνα Μενδώνη ζήτησε την επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης, ώστε το έργο να προχωρήσει άμεσα με κοινή χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.