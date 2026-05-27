Σκύλος βοηθός σε κολλέγιο στην Αγγλία παίρνει χάδια και προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη στους μαθητές

Συμμετέχει σε δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, όπως ένα παιχνίδι στο οποίο έχει εκπαιδευτεί να επιλέγει λανθασμένες απαντήσεις ως «σκύλος-βοηθός», ώστε οι μαθητές να εξηγούν τη σκέψη τους και να τον διορθώνουν





Ο Rhubarb, ένας σκύλος ράτσας Nova Scotia duck tolling retriever, εργάζεται στο Nescot College στην







Ο Rhubarb, που εργάζεται στο κολέγιο του Epsom εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, ήταν ανάμεσα στους νικητές των φετινών βραβείων School Dog of the Year.



Η Latter δήλωσε ότι ο Rhubarb βοηθά τους μαθητές να χαλαρώνουν και να είναι πιο έτοιμοι να μάθουν.







Μέσα στην τάξη συμμετέχει σε δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, όπως ένα παιχνίδι στο οποίο έχει εκπαιδευτεί να επιλέγει λανθασμένες απαντήσεις ως «σκύλος-βοηθός», ώστε οι μαθητές να εξηγούν τη σκέψη τους δείχνοντάς του υπομονετικά γιατί η απάντησή του ήταν λάθος.



Η Latter είπε ότι αυτό δείχνει στους μαθητές πως «είναι εντάξει να κάνεις λάθη, γιατί έτσι μαθαίνεις».





Κλείσιμο

«Τα καλύτερα πεσμένα αυτιά» Η ίδια πρόσθεσε ότι ο χαρακτήρας του Rhubarb είναι καθοριστικός για τον ρόλο του.



«Επειδή είναι τόσο ήρεμος και πολύ, πολύ γλυκός, είναι ιδανικός — γιατί δεν θέλουν όλοι να πηδούν πάνω τους, να τους γλείφουν ή να τους σπρώχνουν παιχνίδια», είπε.



Ένας σκύλος βοηθός σε κολέγιο , του οποίου «η σημαντικότερη δουλειά είναι να χαρίζει χαμόγελα», βοηθά τους μαθητές να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα και έξω από την τάξη.Ο Rhubarb, ένας σκύλος ράτσας Nova Scotia duck tolling retriever, εργάζεται στο Nescot College στην Αγγλία μαζί με την κηδεμόνα του, Ζωή Λάτερ, η οποία είναι καθηγήτρια εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια και παίρνει τον «κολλητό φίλο» της στην πανεπιστημιούπολη του Surrey τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το BBC Όπως είπε η Latter, ο Rhubarb υποστηρίζει τους μαθητές με πολλούς τρόπους: από το να περπατά στους διαδρόμους και να ενθαρρύνει τις συζητήσεις, μέχρι να βοηθά ατομικά όσους αισθάνονται «πολύ ντροπαλοί ή λίγο αγχωμένοι».Ο Rhubarb, που εργάζεται στο κολέγιο του Epsom εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια, ήταν ανάμεσα στους νικητές των φετινών βραβείων School Dog of the Year.Η Latter δήλωσε ότι ο Rhubarb βοηθά τους μαθητές να χαλαρώνουν και να είναι πιο έτοιμοι να μάθουν.Μάλιστα, του έχει επιτραπεί να παρευρίσκεται ακόμη και σε εξετάσεις μαθηματικών GCSE ως ειδική εξαίρεση, καθισμένος ήρεμα δίπλα στους μαθητές ώστε να τους βοηθά να ηρεμήσουν.Μέσα στην τάξη συμμετέχει σε δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, όπως ένα παιχνίδι στο οποίο έχει εκπαιδευτεί να επιλέγει λανθασμένες απαντήσεις ως «σκύλος-βοηθός», ώστε οι μαθητές να εξηγούν τη σκέψη τους δείχνοντάς του υπομονετικά γιατί η απάντησή του ήταν λάθος.Η Latter είπε ότι αυτό δείχνει στους μαθητές πως «είναι εντάξει να κάνεις λάθη, γιατί έτσι μαθαίνεις».Η ίδια πρόσθεσε ότι ο χαρακτήρας του Rhubarb είναι καθοριστικός για τον ρόλο του.«Επειδή είναι τόσο ήρεμος και πολύ, πολύ γλυκός, είναι ιδανικός — γιατί δεν θέλουν όλοι να πηδούν πάνω τους, να τους γλείφουν ή να τους σπρώχνουν παιχνίδια», είπε.

«Είναι εξαιρετικός για τους μαθητές που είναι λίγο πιο συγκρατημένοι, πιο ντροπαλοί ή ίσως νιώθουν μοναξιά, και έτσι λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας».



Η Latter, που βοήθησε τον Rhubarb να εξοικειωθεί με το κολέγιο από όταν ήταν κουτάβι, είπε ότι η ευημερία του παρακολουθείται στενά, με τακτικές αξιολογήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει χαρούμενος και άνετος στη δουλειά του.



Παράλληλα, είναι και οικογενειακό κατοικίδιο. Όπως ανέφερε: «Αν έφτανε σε σημείο να σκεφτεί “αρκετά, προτιμώ να μείνω σπίτι στον κήπο”, τότε αυτό θα ήταν απολύτως εντάξει».



Τέλος, είπε ότι λατρεύει να τον έχει δίπλα της στη δουλειά, προσθέτοντας: «Έχει τα καλύτερα πεσμένα αυτιά στον κόσμο».