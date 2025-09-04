ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οριοθετημένη η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας

Ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους στη Σαντορίνη

Ό,τι ονειρευτήκαμε το κρατάμε στα χέρια μας, έγραψε ο ηθοποιός σε ανάρτησή του

Ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για τον Ευθύμη Ζησάκη και την Χρύσα Παπαλελούδη, καθώς γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους στη Σαντορίνη, όπου και βρίσκονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το ζευγάρι είχε ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, παρουσία φίλων και συγγενών. Δύο χρόνια μετά, ο ηθοποιός και η σύζυγός του έχουν αποκτήσει πλέον τον γιο τους, ο οποίος ήρθε στον κόσμο πριν από τέσσερις μήνες.

Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, ο Ευθύμης Ζησάκης θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη Χρύσα Παπαλελούδη για την επέτειό τους και ανάρτησε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία κρατά το χέρι της, ενώ εκείνη κρατά το χέρι του γιου τους.

Πάνω στο στιγμιότυπο έγραψε χαρακτηριστικά: «Τέτοια μέρα, δύο χρόνια πριν δέσαμε τις ζωές μας. Σήμερα ό,τι ονειρευτήκαμε το κρατάμε στα χέρια μας. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου».

