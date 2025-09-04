H Σόφι Τέρνερ είναι η νέα Λάρα Κροφτ - Θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Tomb Raider»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Είμαι ενθουσιασμένη, είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας που σημαίνει τόσα πολλά, δήλωσε η 29χρονη ηθοποιός

Αναστασία Σταθά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά την Αντζελίνα Τζολί και την Αλίσια Βικάντερ, η Σόφι Τέρνερ είναι η ηθοποιός που καλείται να ενσαρκώσει τη Λάρα Κροφτ. Όπως έκαναν γνωστό τα  Amazon MGM Studios, η 29χρονη σταρ που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Game of Thrones» θα πρωταγωνιστήσει στη live-action σειρά «Tomb Raider».

Η Τέρνερ είχε ήδη ξεχωρίσει ως το φαβορί για τον πολυπόθητο ρόλο στα τέλη του περασμένου έτους, από μια λίστα που περιλάμβανε επίσης τις Μακένζι Ντέιβις, Έμα Μάκι και Λούσι Μπόιντον.

Μετά την ανακοίνωση, η Τέρνερ δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα υποδυθώ τη Λάρα Κροφτ. Είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας που σημαίνει τόσα πολλά για τόσο κόσμο — και δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πήχη η Αντζελίνα και η Αλίσια με τις συγκλονιστικές τους ερμηνείες, αλλά με τη Φίμπι στο τιμόνι, ξέρω ότι όλοι μας (και η Λάρα) είμαστε σε πολύ καλά χέρια. Ανυπομονώ να δείτε τι ετοιμάζουμε».

«Η Λάρα Κροφτ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και εμβληματικούς χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιών όλων των εποχών», δήλωσε ο Βέρνον Σάντερς, επικεφαλής στο Prime Video και τα Amazon MGM Studios. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η απίστευτα ταλαντούχα Σόφι Τέρνερ θα φέρει στη ζωή αυτόν τον χαρακτήρα, ο οποίος ορίζεται από το θάρρος, τη δύναμη και την ακλόνητη αποφασιστικότητά του. Υπό την καθοδήγηση της λαμπρής Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, η σειρά θα τιμήσει την αγαπημένη κληρονομιά του Tomb Raider προσφέροντας ταυτόχρονα νέες περιπέτειες στους φαν σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Στη σειρά θα συμμετάσχει ο Τσαντ Χοτζ ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τη Γουόλερ-Μπριτζ. Ο Τζόναθαν Βαν Τουλέκεν θα υπογράψει τη σκηνοθεσία, αναλαμβάνοντας παράλληλα και χρέη  εκτελεστικού παραγωγού. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου.

Φωτογραφία: Shutterstock

