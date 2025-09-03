Νατάσσα Μποφίλιου για το viral βίντεο με τον πατέρα της: Ήταν μια πράξη οικειότητας, δεν δίστασαν να σύρουν τη σχέση μας στη λάσπη
Στο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει στα social media η τραγουδίστρια φαινόταν να αντιδρά, όταν ο πατέρας της μπήκε στο πλάνο κατά τη διάρκεια φωτογράφισης μετά από συναυλία
Στο viral βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Ιούνιο στα social media και την έδειχνε να αντιδρά, όταν ο πατέρας της μπήκε στο πλάνο κατά τη διάρκεια φωτογράφισης μετά από συναυλία, αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Νατάσσα Μποφίλιου, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για «μια πράξη οικειότητας».
Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια φαινόταν να ενοχλείται τη στιγμή που ο πατέρας της την πλησιάζει για να φωτογραφηθεί μαζί της, λέγοντας: «καλά βλαμμένος είσαι, φύγε μπαμπά να βγάλουμε φωτογραφία».
Η Νατάσα Μποφίλιου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της 3ης Σεπτεμβρίου, υπογράμμισε την εκτίμηση και τον σεβασμό που τρέφει για τους γονείς της, περιγράφοντας παράλληλα το δέσιμό τους. Αυτό που την ενόχλησε - εξήγησε - ήταν ότι κάποιοι δεν δίστασαν να αμαυρώσουν τη σχέση της με τον πατέρα της.
Όπως είπε μεταξύ άλλων για το σχετικό κλιπ: «Ο μπαμπάς μου είναι ένας φοβερός τύπος, το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, τους γονείς μου τους εκτιμώ, τους λατρεύω και έχουμε μια σχέση πέρα της γονεϊκής. Έχουμε μια σχέση. δεν είναι μόνο οι γονείς μου. Είναι κολλητοί μου. Με τον μπαμπά μου κάνουμε διακοπές μαζί, έχουμε μια σχέση βαθιάς οικειότητας. Αν δει κάποιος αυτό το βίντεο και έχει τέτοια σχέση με τους γονείς του, γνωρίζει ότι είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους. Ήταν μια πράξη οικειότητας. Δεν τράβηξε το βίντεο κάποιος παπαράτσι, ''έφυγε'' από τα δικά μου social media, ήταν κάτι που ήταν χαριτωμένο. Είχαμε ήδη βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 17:00
Στη συνέχεια, η Νατάσσα Μποφίλιου εξέφρασε τη βαθιά της στενοχώρια για όσα ειπώθηκαν για τον πατέρα της. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Το μόνο πράγμα που με έχει στενοχωρήσει και με πλήγωσε βαθιά είναι αυτά που έχουν ειπωθεί για τον πατέρα μου. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν διστάζουν για το αφήγημα τους να σύρουν ακόμη και τη σχέση μιας κόρης με τον πατέρα της μέσα στη λάσπη. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Πήρα τηλέφωνο τον μπαμπά μου, πάρα πολύ στενοχωρημένη. Δεν είχα δει το βίντεο, δεν ήξερα σε τι αναφέρεται. Τον πήρα και μου λέει “περνάω τέλεια”, γιατί θα πήγαινε για φαγητό. Πήγαινε στα σχόλια και απαντούσε: ''Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου συμπαραστέκεστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τα λόγια σας είναι βάλσαμο στην καρδιά μου''».
Δείτε το viral βίντεο με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον πατέρα της
