Νατάσσα Μποφίλιου για το viral βίντεο με τον πατέρα της: Ήταν μια πράξη οικειότητας, δεν δίστασαν να σύρουν τη σχέση μας στη λάσπη

ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της 3ης Σεπτεμβρίου,

«Ο μπαμπάς μου είναι ένας φοβερός τύπος, το έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις μου, τους γονείς μου τους εκτιμώ, τους λατρεύω και έχουμε μια σχέση πέρα της γονεϊκής. Έχουμε μια σχέση. δεν είναι μόνο οι γονείς μου. Είναι κολλητοί μου. Με τον μπαμπά μου κάνουμε διακοπές μαζί, έχουμε μια σχέση βαθιάς οικειότητας. Αν δει κάποιος αυτό το βίντεο και έχει τέτοια σχέση με τους γονείς του, γνωρίζει ότι είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους

.

Ήταν μια πράξη οικειότητας. Δεν τράβηξε το βίντεο κάποιος παπαράτσι, ''έφυγε'' από τα δικά μου social media, ήταν κάτι που ήταν χαριτωμένο. Είχαμε ήδη βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί».

Κλείσιμο