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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Πύλο, παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πύλος

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Πύλο, παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Πύλο, παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή
UPD:
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά  που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
UPD:

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