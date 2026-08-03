Προσλαμβάνονται 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ, αναρτήθηκαν οι πίνακες

ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για να προσληφθούν ως οδηγοί στον Οργανισμό,Τις επόμενες μέρες οι 171 οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους. Στόχος είναι να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά, από τα μέσα Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο να βρίσκονται όλοι στο τιμόνι.Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, για μία ακόμα φορά, οι επαγγελματίες οδηγοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Επιπλέον, παρά το ότι διανύουμε τη θερινή περίοδο, οι διαδικασίες έτρεξαν με ταχύτατους ρυθμούς.Οι πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο.