Κώστας Κρομμύδας: Δεν ήμουν χαρούμενος με την υποκριτική, δόξα τω Θεώ που έκανα τη μετάβαση στη συγγραφή
Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγο δύσκολο στην υποκριτική, τα πράγματα δεν ήταν όπως φανταζόμουν, εξήγησε ο ηθοποιός και συγγραφέας
Ευτυχής και ανακουφισμένος που στράφηκε στη συγγραφή δήλωσε ο Κώστας Κρομμύδας, αφού, όπως εξήγησε, δεν αντλούσε χαρά τα τελευταία χρόνια από την ενασχόλησή του με την υποκριτική.
Το γεγονός ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως περίμενε τον έκανε να πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από την ηθοποιία και να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του βιβλίου. Το σημαντικό, όπως τόνισε, είναι να προχωρούν οι άνθρωποι σε αλλαγές, ακόμα και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
Ο ηθοποιός και συγγραφέας που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, εξομολογήθηκε: «Δόξα τω Θεώ που έκανα τη μετάβαση από την υποκριτική στη συγγραφή. Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγο δύσκολο στην υποκριτική. Τα πράγματα δεν ήταν όπως φανταζόμουν το τελευταίο διάστημα. Δεν ήμουν χαρούμενος. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάτι και νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Το σημαντικό είναι να πάρεις την απόφαση για να κάνεις την αλλαγή».
Ο Κώστας Κρομμύδας επισήμανε επίσης πως, αν και η συγγραφή αποδεικνύεται κουραστική, νιώθει χαρούμενος που πλέον έχει τη συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα. «Είμαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνω, κι ας κουράζομαι. Είμαι ευτυχής γιατί είμαι σε έναν εκδοτικό οίκο που νιώθω σιγουριά. Έχω και μια συμπαράσταση στο σπίτι. Η γυναίκα μου είναι επίσης συγγραφέας (σ.σ γράφει παιδικά βιβλία). Είμαστε συνέχεια στον ίδιο χώρο και η δουλειά μας είναι το σπίτι. Αυτό λειτουργεί αλλά υπάρχουν και στιγμές που δεν λειτουργεί», είπε χαρακτηριστικά.
