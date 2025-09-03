Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Unknown Number - Netflix: Κανείς δεν φανταζόταν ποιος παρενοχλούσε έφηβη με τοξικά μηνύματα για πάνω από έναν χρόνο
Unknown Number - Netflix: Κανείς δεν φανταζόταν ποιος παρενοχλούσε έφηβη με τοξικά μηνύματα για πάνω από έναν χρόνο
H υπόθεση cyberbullying είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ το 2022, όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του αποστολέα που προέτρεπε σε αυτοκτονία την κοπέλα και της έγραφε χυδαία σχόλια - Προσοχή, spoilers
Τον Σεπτέμβριο του 2021, η έφηβη Λορίν Λικάρι και ο σύντροφός της Όουεν άρχισαν να λαμβάνουν συστηματικά γραπτά μηνύματα από έναν άγνωστο αριθμό τηλεφώνου. Μέσα στους επόμενους μήνες, τα ανώνυμα αυτά μηνύματα θα γίνονταν όλο και πιο σκοτεινά και απειλητικά, μετατρέποντας τη ζωή των δύο μαθητών λυκείου σε μία «κόλαση» άγχους και αναστατώνοντας τη ζωή μιας ολόκληρης κοινότητας στην Beal City του Μίσιγκαν.
Για πάνω από έναν χρόνο, η ταυτότητα του αποστολέα θα παρέμενε ένα μυστήριο, παρά την εμπλοκή γονέων, εκπαιδευτικών και της τοπικής αστυνομίας στην έρευνα. Όταν τελικά ήρθε στο φως η αλήθεια με τη βοήθεια του FBI, η ζωή των πρωταγωνιστών αυτής της παράξενης ιστορίας, που βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Unknown Number: The High School Catfish», θα άλλαζε για πάντα...
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους γονείς της Λορίν Λικάρι, τους γονείς του πρώην αγοριού της, τις τοπικές αρχές και πράκτορες του FBI που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
Η απίστευτη ιστορία ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020 όταν η 13χρονη τότε Λορίν λαμβάνει τα πρώτα παράξενα μηνύματα στο κινητό της που αφορούν τη σχέση της με το αγόρι της Όουεν. Ο άγνωστος αποστολέας προσβάλει την εξωτερική της εμφάνιση και αφήνει να εννοηθεί ότι ο Όουεν την απατάει. Την ίδια περίοδο ξεκινούν τα μηνύματα και στον σύντροφό της, ωστόσο μετά από λίγο καιρό σταματούν το ίδιο απότομα όπως ξεκίνησαν.
Τα μηνύματα ξαναξεκινούν μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2021 και σύντομα εξελίσσονται σε ένα καθημερινό μπαράζ απειλών και χυδαίων προσβολών με αποδέκτη κυρίως την Λορίν. O αποστολέας γράφει στη νεαρή κοπέλα ότι το σώμα της είναι αποκρουστικό, ότι ο φίλος της δεν την αγαπάει και θα τη χωρίσει επειδή δεν του προσφέρει στοματικό σεξ, και της λέει ότι θα ήταν καλύτερα για όλους εάν αυτοκτονούσε. Η σχέση των δύο παιδιών δοκιμάζεται από την ένταση που δημιουργεί η παρενόχληση και σιγά σιγά διαλύεται. Οι γονείς τους, που είναι κοντινοί φίλοι, προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους αλλά πέφτουν σε αδιέξοδο. Η τοπική αστυνομία αδυνατεί να βγάλει άκρη και υποψίες αρχίσουν να βαραίνουν διάφορα άτομα, όπως μια συμμαθήτρια του ζευγαριού που στοχοποιείται και μπαίνει στο περιθώριο.
Όλο αυτό το διάστημα, η μητέρα της Λορίν, Κέντρα Λικάρι, έλεγε συνεχώς στην κόρη της να μην αφήνει τα μηνύματα να την επηρεάζουν. «Είχα αρχίσει να αναστατώνομαι πολύ με όλο αυτό, αλλά η μαμά μου έλεγε: “Απλώς αγνόησέ τα. Φυσικά και είσαι όμορφη”», εμφανίζεται να λέει το κορίτσι στο ντοκιμαντέρ.
Όταν αποκαλύφθηκε τελικά η ταυτότητα του αποστολέα, η κοινότητα έμεινε άναυδη: ο διαδικτυακός stalker ήταν η ίδια η μητέρα του θύματος, η Κέντρα Λικάρι, που για μήνες έστελνε φριχτά μηνύματα στην κόρη της και μετά την παρηγορούσε όταν έκλαιγε με λυγμούς.
Τον Δεκέμβριο του 2022, η Κέντρα Λικάρι κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα παρενόχλησης ανηλίκου, δύο αδικήματα συνωμοσίας για διάπραξη εγκλήματος και ένα για παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τον Μάρτιο του 2023, δήλωσε ένοχη στις δύο κατηγορίες για το stalking, ενώ οι υπόλοιπες αποσύρθηκαν.
Για πάνω από έναν χρόνο, η ταυτότητα του αποστολέα θα παρέμενε ένα μυστήριο, παρά την εμπλοκή γονέων, εκπαιδευτικών και της τοπικής αστυνομίας στην έρευνα. Όταν τελικά ήρθε στο φως η αλήθεια με τη βοήθεια του FBI, η ζωή των πρωταγωνιστών αυτής της παράξενης ιστορίας, που βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Unknown Number: The High School Catfish», θα άλλαζε για πάντα...
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους γονείς της Λορίν Λικάρι, τους γονείς του πρώην αγοριού της, τις τοπικές αρχές και πράκτορες του FBI που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
Το σοκαριστικό περιεχόμενο των μηνυμάτων
Η απίστευτη ιστορία ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020 όταν η 13χρονη τότε Λορίν λαμβάνει τα πρώτα παράξενα μηνύματα στο κινητό της που αφορούν τη σχέση της με το αγόρι της Όουεν. Ο άγνωστος αποστολέας προσβάλει την εξωτερική της εμφάνιση και αφήνει να εννοηθεί ότι ο Όουεν την απατάει. Την ίδια περίοδο ξεκινούν τα μηνύματα και στον σύντροφό της, ωστόσο μετά από λίγο καιρό σταματούν το ίδιο απότομα όπως ξεκίνησαν.
Τα μηνύματα ξαναξεκινούν μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2021 και σύντομα εξελίσσονται σε ένα καθημερινό μπαράζ απειλών και χυδαίων προσβολών με αποδέκτη κυρίως την Λορίν. O αποστολέας γράφει στη νεαρή κοπέλα ότι το σώμα της είναι αποκρουστικό, ότι ο φίλος της δεν την αγαπάει και θα τη χωρίσει επειδή δεν του προσφέρει στοματικό σεξ, και της λέει ότι θα ήταν καλύτερα για όλους εάν αυτοκτονούσε. Η σχέση των δύο παιδιών δοκιμάζεται από την ένταση που δημιουργεί η παρενόχληση και σιγά σιγά διαλύεται. Οι γονείς τους, που είναι κοντινοί φίλοι, προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους αλλά πέφτουν σε αδιέξοδο. Η τοπική αστυνομία αδυνατεί να βγάλει άκρη και υποψίες αρχίσουν να βαραίνουν διάφορα άτομα, όπως μια συμμαθήτρια του ζευγαριού που στοχοποιείται και μπαίνει στο περιθώριο.
Όλο αυτό το διάστημα, η μητέρα της Λορίν, Κέντρα Λικάρι, έλεγε συνεχώς στην κόρη της να μην αφήνει τα μηνύματα να την επηρεάζουν. «Είχα αρχίσει να αναστατώνομαι πολύ με όλο αυτό, αλλά η μαμά μου έλεγε: “Απλώς αγνόησέ τα. Φυσικά και είσαι όμορφη”», εμφανίζεται να λέει το κορίτσι στο ντοκιμαντέρ.
Όταν αποκαλύφθηκε τελικά η ταυτότητα του αποστολέα, η κοινότητα έμεινε άναυδη: ο διαδικτυακός stalker ήταν η ίδια η μητέρα του θύματος, η Κέντρα Λικάρι, που για μήνες έστελνε φριχτά μηνύματα στην κόρη της και μετά την παρηγορούσε όταν έκλαιγε με λυγμούς.
Οι κατηγορίες και η καταδίκη
Τον Δεκέμβριο του 2022, η Κέντρα Λικάρι κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα παρενόχλησης ανηλίκου, δύο αδικήματα συνωμοσίας για διάπραξη εγκλήματος και ένα για παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τον Μάρτιο του 2023, δήλωσε ένοχη στις δύο κατηγορίες για το stalking, ενώ οι υπόλοιπες αποσύρθηκαν.
Τον Απρίλιο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έως και πέντε ετών, με ελάχιστο όριο φυλάκισης το ένα έτος και επτά μήνες.
Στο δικαστήριο, η Κέντρα εξέφρασε μεταμέλεια, δηλώνοντας με δάκρυα ότι γνωρίζει πόσο μεγάλο κακό έκανε στην οικογένειά της και αποδίδοντας τη συμπεριφορά της στα ψυχολογικά τραύματα που αντιμετώπιζε λόγω κάποιων τραυματικών εμπειριών της.
Η Κέντρα Λικάρι αποφυλακίστηκε στις 8 Αυγούστου 2024 και θα παραμείνει σε καθεστώς επιτήρησης έως τον Φεβρουάριο του 2026. Στο πλαίσιο των όρων αποφυλάκισης, δεν της επιτρέπεται να φύγει από την πολιτεία, υποχρεούται να βρει εργασία, ενώ δεν επιτρέπεται να συναντηθεί από κοντά με την κόρη της μέχρι νεωτέρας.
Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ του Netflix είναι η συμμετοχή της ίδιας της Κέντρα, που παραχώρησε συνέντευξη λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή της το 2024.
Η σκηνοθέτιδα Σκάι Μπόργκμαν τονίζει ότι η μαρτυρία της Κέντρα προσθέτει πολυπλοκότητα στην ιστορία, αν και η ίδια τη θεωρεί «αναξιόπιστη αφηγήτρια» που παρουσιάζει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, η οποία δεν ανταποκρίνεται απαραιτήτως στην αλήθεια.
«Είμαι πολύ απογοητευμένη από τον εαυτό μου. Απογοήτευσα την οικογένειά μου», εμφανίζεται να λέει η γυναίκα στη συνέντευξή της, αρνούμενη ότι ήθελε να κάνει κακό στην κόρη της και ισχυριζόμενη ότι ξεκίνησε τα μηνύματα με «καλό σκοπό» αλλά κατόπιν... παρασύρθηκε σε μια σκοτεινή συμπεριφορά.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τη συγκλονιστική στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι των Λικάρι για να συλλάβουν τη μητέρα της Λορίν και αποκαλύπτουν στην έφηβη κοπέλα την αλήθεια. Η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα στη στολή του αστυνομικού και αποτυπώνει την έκφραση της οδυνηρής συνειδητοποίησης στο πρόσωπο της Λορίν όταν μαθαίνει επιτέλους ποιος ευθυνόταν για τον εφιάλτη της.
Στο ντοκιμαντέρ, η Λορίν εξηγεί ότι, παρά τα όσα της έχει κάνει η μητέρα της, δεν θέλει να κόψει τις επαφές μαζί της, αφού εξακολουθεί να την αγαπάει. Όταν η Κέντρα ήταν στη φυλακή, επικοινωνούσαν συχνά με email. «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εκείνη, αλλά μου λείπει. Το να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας θα βοηθήσει και τις δύο μας. Την αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε», λέει χαρακτηριστικά.
Η Λορίν αποφοίτησε φέτος από το λύκειο και σχεδιάζει να σπουδάσει εγκληματολογία στο πανεπιστήμιο. Η συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, ήταν μια «σημαντική στιγμή» καθώς θέλησε να αφηγηθεί η ίδια την ιστορία της.
Όσο για το μέλλον της σχέσης μητέρας-κόρης, η Μπόργκμαν σημείωσε: «Πλέον η Λορίν είναι ενήλικη. Εκείνη θα αποφασίσει αν θέλει να έχει σχέση με τη μητέρα της και πώς θα είναι το μέλλον της».
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Δίχασε πρώην μοντέλο του Playboy για την οργή της επειδή της είπαν να κρύψει το ντεκολτέ της σε πτήση - «Καλά σου έκαναν», της απαντούν
«Eίστε ίσοι άνθρωποι στη Γη» είπε ο Κρις Μάρτιν σε Ισραηλινές που ανέβασε στη σκηνή - «Τις εξευτέλισες» του γράφουν
Στο δικαστήριο, η Κέντρα εξέφρασε μεταμέλεια, δηλώνοντας με δάκρυα ότι γνωρίζει πόσο μεγάλο κακό έκανε στην οικογένειά της και αποδίδοντας τη συμπεριφορά της στα ψυχολογικά τραύματα που αντιμετώπιζε λόγω κάποιων τραυματικών εμπειριών της.
Η Κέντρα Λικάρι αποφυλακίστηκε στις 8 Αυγούστου 2024 και θα παραμείνει σε καθεστώς επιτήρησης έως τον Φεβρουάριο του 2026. Στο πλαίσιο των όρων αποφυλάκισης, δεν της επιτρέπεται να φύγει από την πολιτεία, υποχρεούται να βρει εργασία, ενώ δεν επιτρέπεται να συναντηθεί από κοντά με την κόρη της μέχρι νεωτέρας.
Τι λέει η ίδια η Κέντρα στο ντοκιμαντέρ
Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ του Netflix είναι η συμμετοχή της ίδιας της Κέντρα, που παραχώρησε συνέντευξη λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή της το 2024.
Η σκηνοθέτιδα Σκάι Μπόργκμαν τονίζει ότι η μαρτυρία της Κέντρα προσθέτει πολυπλοκότητα στην ιστορία, αν και η ίδια τη θεωρεί «αναξιόπιστη αφηγήτρια» που παρουσιάζει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, η οποία δεν ανταποκρίνεται απαραιτήτως στην αλήθεια.
«Είμαι πολύ απογοητευμένη από τον εαυτό μου. Απογοήτευσα την οικογένειά μου», εμφανίζεται να λέει η γυναίκα στη συνέντευξή της, αρνούμενη ότι ήθελε να κάνει κακό στην κόρη της και ισχυριζόμενη ότι ξεκίνησε τα μηνύματα με «καλό σκοπό» αλλά κατόπιν... παρασύρθηκε σε μια σκοτεινή συμπεριφορά.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τη συγκλονιστική στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι των Λικάρι για να συλλάβουν τη μητέρα της Λορίν και αποκαλύπτουν στην έφηβη κοπέλα την αλήθεια. Η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα στη στολή του αστυνομικού και αποτυπώνει την έκφραση της οδυνηρής συνειδητοποίησης στο πρόσωπο της Λορίν όταν μαθαίνει επιτέλους ποιος ευθυνόταν για τον εφιάλτη της.
Στο ντοκιμαντέρ, η Λορίν εξηγεί ότι, παρά τα όσα της έχει κάνει η μητέρα της, δεν θέλει να κόψει τις επαφές μαζί της, αφού εξακολουθεί να την αγαπάει. Όταν η Κέντρα ήταν στη φυλακή, επικοινωνούσαν συχνά με email. «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εκείνη, αλλά μου λείπει. Το να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας θα βοηθήσει και τις δύο μας. Την αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε», λέει χαρακτηριστικά.
Η Λορίν αποφοίτησε φέτος από το λύκειο και σχεδιάζει να σπουδάσει εγκληματολογία στο πανεπιστήμιο. Η συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, ήταν μια «σημαντική στιγμή» καθώς θέλησε να αφηγηθεί η ίδια την ιστορία της.
Όσο για το μέλλον της σχέσης μητέρας-κόρης, η Μπόργκμαν σημείωσε: «Πλέον η Λορίν είναι ενήλικη. Εκείνη θα αποφασίσει αν θέλει να έχει σχέση με τη μητέρα της και πώς θα είναι το μέλλον της».
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Δίχασε πρώην μοντέλο του Playboy για την οργή της επειδή της είπαν να κρύψει το ντεκολτέ της σε πτήση - «Καλά σου έκαναν», της απαντούν
«Eίστε ίσοι άνθρωποι στη Γη» είπε ο Κρις Μάρτιν σε Ισραηλινές που ανέβασε στη σκηνή - «Τις εξευτέλισες» του γράφουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα