Unknown Number - Netflix: Κανείς δεν φανταζόταν ποιος παρενοχλούσε έφηβη με τοξικά μηνύματα για πάνω από έναν χρόνο

Τι λέει η ίδια η Κέντρα στο ντοκιμαντέρ

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έως και πέντε ετών, με ελάχιστο όριο φυλάκισης το ένα έτος και επτά μήνες.Στο δικαστήριο, η Κέντρα εξέφρασε, δηλώνοντας με δάκρυα ότι γνωρίζει πόσο μεγάλο κακό έκανε στην οικογένειά της και αποδίδοντας τη συμπεριφορά της στα ψυχολογικά τραύματα που αντιμετώπιζε λόγω κάποιων τραυματικών εμπειριών της.Η Κέντρα Λικάρι αποφυλακίστηκε στις 8 Αυγούστου 2024 και θα παραμείνει σε καθεστώς επιτήρησης έως τον Φεβρουάριο του 2026. Στο πλαίσιο των όρων αποφυλάκισης, δεν της επιτρέπεται να φύγει από την πολιτεία, υποχρεούται να βρει εργασία, ενώ δεν επιτρέπεται να συναντηθεί από κοντά με την κόρη της μέχρι νεωτέρας.Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ του Netflix είναι η συμμετοχή της ίδιας της Κέντρα, που παραχώρησε συνέντευξη λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή της το 2024.Η σκηνοθέτιδατονίζει ότι η μαρτυρία της Κέντρα προσθέτει πολυπλοκότητα στην ιστορία, αν και η ίδια τη θεωρεί «αναξιόπιστη αφηγήτρια» που παρουσιάζει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, η οποία δεν ανταποκρίνεται απαραιτήτως στην αλήθεια.«Είμαι πολύ απογοητευμένη από τον εαυτό μου. Απογοήτευσα την οικογένειά μου», εμφανίζεται να λέει η γυναίκα στη συνέντευξή της, αρνούμενη ότι ήθελε να κάνει κακό στην κόρη της και ισχυριζόμενη ότι ξεκίνησε τα μηνύματα με «καλό σκοπό» αλλά κατόπιν... παρασύρθηκε σε μια σκοτεινή συμπεριφορά.Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τη συγκλονιστική στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι των Λικάρι για να συλλάβουν τη μητέρα της Λορίν και αποκαλύπτουν στην έφηβη κοπέλα την αλήθεια. Η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα στη στολή του αστυνομικού και αποτυπώνειστο πρόσωπο της Λορίν όταν μαθαίνει επιτέλους ποιος ευθυνόταν για τον εφιάλτη της.Στο ντοκιμαντέρ, η Λορίν εξηγεί ότι, παρά τα όσα της έχει κάνει η μητέρα της, δεν θέλει να κόψει τις επαφές μαζί της, αφού εξακολουθεί να την αγαπάει. Όταν η Κέντρα ήταν στη φυλακή, επικοινωνούσαν συχνά με email. «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εκείνη, αλλά μου λείπει. Το να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας θα βοηθήσει και τις δύο μας. Την αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε», λέει χαρακτηριστικά.Η Λορίν αποφοίτησε φέτος από το λύκειο και σχεδιάζει να σπουδάσειστο πανεπιστήμιο. Η συμμετοχή της στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τη σκηνοθέτιδα, ήταν μια «σημαντική στιγμή» καθώς θέλησε να αφηγηθεί η ίδια την ιστορία της.Όσο για το μέλλον της σχέσης μητέρας-κόρης, η Μπόργκμαν σημείωσε: «Πλέον η Λορίν είναι ενήλικη. Εκείνη θα αποφασίσει αν θέλει να έχει σχέση με τη μητέρα της και πώς θα είναι το μέλλον της».