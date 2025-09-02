Mad Clip: Θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο σημείο που πέθανε για τα 4 χρόνια από το θάνατό του - Δείτε το βίντεο
Mad Clip: Θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο σημείο που πέθανε για τα 4 χρόνια από το θάνατό του - Δείτε το βίντεο

Ο τράπερ έχασε τη ζωή του το 2021 σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του

Mad Clip: Θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο σημείο που πέθανε για τα 4 χρόνια από το θάνατό του - Δείτε το βίντεο
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Mad Clip που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε μια κολώνα. Ήταν μόλις 34 ετών.

Θαυμαστές του τράπερ βρέθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του και τίμησαν τη μνήμη του, βάζοντας  γνωστά κομμάτια του να παίζουν δυνατά στα ηχεία και τραγουδώντας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος μοιράστηκε μερικές στιγμές, δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

