Χάρι Πότερ: Ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει ως καθηγητής Φλίτους Φλίτγουικ στη νέα τηλεοπτική σειρά
Ο 55χρονοςηθοποιός είχε εμφανιστεί και στις οκτώ ταινίες του πετυχημένου κινηματογραφικού franchise
Ο Γουόργουικ Ντέιβις επιστρέφει στον ρόλο του καθηγητή Φλίτγουικ στη νέα τηλεοπτική σειρά του Χάρι Πότερ. Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Warner Bros.: «Η πρωτότυπη τηλεοπτική σειρά του HBO "Harry Potter" ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή του Γουόργουικ Ντέιβις ως Καθηγητή Φλίτγουικ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στον μαγικό κόσμο, σε έναν ρόλο που ο ίδιος καθιέρωσε στη σειρά ταινιών».
Ο Ντέιβις είναι ο πρώτος από το αρχικό καστ των ταινιών, που επιβεβαιώνεται ότι θα επιστρέψει για το τηλεοπτικό ριμέικ. Η ανακοίνωση έγινε ώστε να συμπέσει με την παγκόσμια γιορτή «Back to Hogwarts», όπου κάθε 1η Σεπτεμβρίου οι φαν τιμούν την επιστροφή των μαθητών στο Χόγκουαρτς.
Ο 55χρονος ηθοποιός είχε εμφανιστεί και στις οκτώ ταινίες του πετυχημένου κινηματογραφικού franchise, από το «Η Φιλοσοφική Λίθος» μέχρι το «Οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 2» και εκτός από τον ρόλο του καθηγητή Φλίτγουικ, υποδύθηκε και τον Γκρίπχουκ, υπάλληλο στην τράπεζα Γκρίνγκοτς.
Τους τρεις κεντρικούς ήρωες θα ενασραρκώσουν νέα πρόσωπα: ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν θα υποδυθεί τον Χάρι Πότερ, ο Άλαστερ Στάουτ τον Ρον Ουέσλι και η Αραμπέλα Στάντον την Ερμιόνη Γκρέιντζερ.
Η παραγωγή είχε ήδη ανακοινώσει κορυφαία ονόματα για βασικούς ρόλους: τον Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, την Τζάνετ ΜακΤίαρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, τον Πάπα Εσίεντου ως Σέβερους Σνέιπ και τον Νικ Φροστ ως Ρούμπιους Χάγκριντ. Ο Μπέρτι Κάρβελ θα παίξει τον Υπουργό Μαγείας Κορνήλιο Φατζ, ενώ ο Τζόνι Φλιν θα είναι ο Λούσιους Μαλφόι. Οι Ντάρσλι, θείοι του Χάρι, θα υποδυθούν η Μπελ Πάουλι (Πετούνια) και ο Ντάνιελ Ρίγκμπι (Βέρνον).
Warwick Davis has been revealed as the first actor from the #HarryPotter film franchise to reprise their role in the upcoming HBO Original series.— Deadline (@DEADLINE) September 1, 2025
Davis will once again play Professor Filius Flitwick, one of the characters he originated in the universe. Additional cast members… pic.twitter.com/sDAXocbVe5
