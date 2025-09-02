Ο Ίθαν Χοκ εξήγησε γιατί νιώθει ευγνώμων που έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Τιτανικό» από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Ο 54χρονος ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη τόνισε πως ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκε ως «σταρ του κινηματογράφου»
Ευγνώμων που έχασε τον ρόλο του Τζακ στον «Τιτανικό» από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριοδήλωσε ο Ίθαν Χοκ, διευκρινίζοντας πως η απόφαση της παραγωγής ήταν σωστή, αφού εκείνος θα αντιμετώπιζε προβλήματα στη διαχείριση της επιτυχίας που σημείωσε το φιλμ.
«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την επιτυχία τόσο καλά όσο ο Λέο. Ήταν σαν τους Beatles», δήλωσε ο 54χρονος ηθοποιός στο British GQ, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Τόνισε επίσης ότι ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκε ως «σταρ του κινηματογράφου» και ότι ένιωθε άβολα με την έντονη προσοχή του Τύπου.
Ο Ντι Κάπριο ενσάρκωσε τον Τζακ Ντόσον στην επική ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη για το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912. Η ερμηνεία του απέναντι στην Κέιτ Γουίνσλετ τον καθιέρωσε διεθνώς, ανοίγοντάς του τον δρόμο για ταινίες, όπως το «Catch Me If You Can» (2002), το «The Aviator» (2004) και το «Blood Diamond» (2006), με τις δύο τελευταίες να του χαρίζουν υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Ο Χοκ, παρότι δεν πήρε τον ρόλο, είχε ήδη γίνει διάσημος με συμμετοχές σε ταινίες, όπως «Dead Poets Society», «Reality Bites» και «Before Sunrise». Το 1997 πρωταγωνίστησε στο «Gattaca» δίπλα στην τότε σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1998, όμως η Θέρμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2004 και ο χωρισμός τους οριστικοποιήθηκε το 2005. «Είναι εξευτελιστικό. Είναι σχεδόν εξευτελιστικό ακόμη κι όταν λένε θετικά πράγματα», σχολίασε στην ίδια συνέντευξη ο Χοκ για την έντονη δημοσιότητα που συνόδευσε τον χωρισμό τους.
