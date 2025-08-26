Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η βόλτα στη θάλασσα με τον 1,5 μηνός γιο της και τον Γρηγόρη Μόργκαν
Η αθλητικογράφος μοιράζεται στα social media στιγμές από την καθημερινότητά της
Μια βόλτα στη θάλασσα με τον 1,5 μηνός γιο τους πραγματοποίησαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν.
Η αθλητικογράφος μοιράζεται στα social media στιγμές από την καθημερινότητά της ως μητέρα. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου κοινοποίησε στο Instagram ένα βίντεο από την παραλία με τα στιγμιότυπα να δείχνουν εκείνη και τον σύζυγό της με μαγιό, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο καρότσι.
Στη συνέχεια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πρόσθεσε πλάνα από την περιοχή όπου βρέθηκαν, καθώς και το φαγητό που απόλαυσαν μετά το μπάνιο τους.
Σε μία πρόσφατη ανάρτηση που έκανε η αθλητικογράφος στο TikTok περιέγραψε τη μητρότητα ως την πιο δύσκολη εμπειρία της ζωής της, τονίζοντας όμως ότι απολαμβάνει τις στιγμές με τον γιο της. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν γονείς στις 11 Ιουλίου. Στο βίντεό της μίλησε για το πρώτο διάστημα στο σπίτι με το μωρό.
Όπως είπε, «ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος» καθώς «το μωρό απαιτεί όλη την προσοχή και δικαιολογημένα». Συμπλήρωσε πως «είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά παράλληλα έχει μια ομορφιά όλο αυτό το πράγμα, το να είσαι 24 ώρες το 24ωρο με το μωρό σου. Είναι μαγικό. Όσες και όσοι έχετε παιδάκια, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω».
