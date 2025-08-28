Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανυπομονούν να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια - «Το όνειρό τους είναι να κάνουν παιδιά» είπε φίλος τους
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανυπομονούν να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια - «Το όνειρό τους είναι να κάνουν παιδιά» είπε φίλος τους
«Η Τέιλορ βρίσκεται σε εξαιρετική φάση της καριέρας της και μπορεί να αφιερώσει χρόνο για την προσωπική της ζωή» τόνισε το ίδιο άτομο
Έτοιμοι να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους είναι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, καθώς ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους μετά από δύο χρόνια σχέσης. Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε σε έναν ανθισμένο κήπο στο σπίτι του παίκτη του NFL, ενώ την είδηση έκανε γνωστή η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στα social media.
Όπως όλα δείχνουν, αυτό είναι το πρώτο μόνο βήμα στην πορεία του Τράβις Κέλσι με την Τέιλορ Σουίφτ. Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στο Us Weekly, και οι δύο θέλουν οικογένεια και ονειρεύονται να αποκτήσουν παιδιά, πιθανόν χωρίς να καθυστερήσουν πολύ τα σχέδιά τους.
«Η Τέιλορ βρίσκεται σε εξαιρετική φάση της καριέρας της και μπορεί να αφιερώσει χρόνο για την προσωπική της ζωή», ανέφερε το συγκεκριμένο άτομο και πρόσθεσε: «Θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν οικογένεια, το όνειρό τους είναι να κάνουν παιδιά».
Η είδηση του αρραβώνα τους προκάλεσε κύμα χαράς στους κοντινούς τους ανθρώπους. Ο αδελφός του Τράβις, Τζέισον Κέλσι, και η σύζυγός του, Κάιλι Κέλσι, σχολίασαν και αναδημοσίευσαν την ανάρτηση του ζευγαριού. Ο πατέρας του Τράβις, Εντ Κέλσι, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση: «Ήταν έτοιμοι να βγουν για δείπνο και είπαμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί… εκείνος την ζήτησε σε γάμο και ήταν όμορφο». Πρόσθεσε επίσης, ότι η πρόταση έγινε περίπου δύο εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση.
Aν και δημοσιοποίησαν τον αρραβώνα τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι περιμένουν να κάνουν ένα σοβαρό βήμα, πριν παντρευτούν, το προγαμιαίο συμβόλαιό τους. Η διαφορά στις περιουσίες τους είναι τεράστια, με εκείνη της Τέιλορ Σουίφτ να εκτιμάται περίπου στα 1,6 δισ. δολάρια, ενώ του Τράβις Κέλσι γύρω στα 90 εκατ. δολάρια.
«Ένα προγαμιαίο συμβόλαιο έχει νόημα. Διασφαλίζει ότι τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και αποφεύγονται δαπανηρές διαμάχες στο μέλλον», εξηγεί στην Page Six η δικηγόρος Kara Chrobak.
Οι όροι που θεωρούνται κρίσιμοι για την Τέιλορ Σουίφτ είναι η προστασία των εσόδων από τις περιοδείες και τις εμπορικές συνεργασίες της, ενώ για τον Τράβις Κέλσι, η διασφάλιση των συμβολαίων του στο NFL, των χορηγιών και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, όπως το δημοφιλές podcast New Heights. Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα μοιράζονται τυχόν κοινά έσοδα εντός γάμου.
Φωτογραφία: EPA
Όπως όλα δείχνουν, αυτό είναι το πρώτο μόνο βήμα στην πορεία του Τράβις Κέλσι με την Τέιλορ Σουίφτ. Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στο Us Weekly, και οι δύο θέλουν οικογένεια και ονειρεύονται να αποκτήσουν παιδιά, πιθανόν χωρίς να καθυστερήσουν πολύ τα σχέδιά τους.
Travis Kelce and Taylor Swift are thinking about their future as they gear up to tie the knot. https://t.co/tftB78nIGi— Us Weekly (@usweekly) August 28, 2025
Η είδηση του αρραβώνα τους προκάλεσε κύμα χαράς στους κοντινούς τους ανθρώπους. Ο αδελφός του Τράβις, Τζέισον Κέλσι, και η σύζυγός του, Κάιλι Κέλσι, σχολίασαν και αναδημοσίευσαν την ανάρτηση του ζευγαριού. Ο πατέρας του Τράβις, Εντ Κέλσι, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση: «Ήταν έτοιμοι να βγουν για δείπνο και είπαμε να πιούμε ένα ποτήρι κρασί… εκείνος την ζήτησε σε γάμο και ήταν όμορφο». Πρόσθεσε επίσης, ότι η πρόταση έγινε περίπου δύο εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση.
Aν και δημοσιοποίησαν τον αρραβώνα τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι περιμένουν να κάνουν ένα σοβαρό βήμα, πριν παντρευτούν, το προγαμιαίο συμβόλαιό τους. Η διαφορά στις περιουσίες τους είναι τεράστια, με εκείνη της Τέιλορ Σουίφτ να εκτιμάται περίπου στα 1,6 δισ. δολάρια, ενώ του Τράβις Κέλσι γύρω στα 90 εκατ. δολάρια.
«Ένα προγαμιαίο συμβόλαιο έχει νόημα. Διασφαλίζει ότι τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και αποφεύγονται δαπανηρές διαμάχες στο μέλλον», εξηγεί στην Page Six η δικηγόρος Kara Chrobak.
Οι όροι που θεωρούνται κρίσιμοι για την Τέιλορ Σουίφτ είναι η προστασία των εσόδων από τις περιοδείες και τις εμπορικές συνεργασίες της, ενώ για τον Τράβις Κέλσι, η διασφάλιση των συμβολαίων του στο NFL, των χορηγιών και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, όπως το δημοφιλές podcast New Heights. Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα μοιράζονται τυχόν κοινά έσοδα εντός γάμου.
Φωτογραφία: EPA
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα