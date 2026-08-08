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Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Τροχαίο Τραυματίας

Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου

Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία
Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στο δρόμο Μυρτιάς - Αγίου Ηλία στην Ηλεία.

Η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός της να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός του, σύμφωνα με το ilialive.gr

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Πύργου.

Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία
Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία
Ένας σοβαρά τραυματίας από τροχαίο με γουρούνα στην Ηλεία

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