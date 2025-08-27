Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
GALA
Μαρία Μπεκατώρου Κεφαλονιά Άτοκος

Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε

Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε και το νησί Άτοκος και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους

Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κεφαλονιά βρέθηκε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μαρία Μπεκατώρου, με την παρέα της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από το νησί στα social media, δίνοντας έτσι μια γεύση στους θαυμαστές της από την καθημερινότητά της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Μπεκατώρου ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Άτοκο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαδρομή, πάνω στο σκάφος, ενώ δημοσίευσε και στιγμιότυπα που δείχνουν τα καταγάλανα νερά.

Σε άλλες φωτογραφίες, η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με το μαγιό της μέσα στη θάλασσα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τις φίλες της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Οι παρέες γράφουν τις πιο ωραίες ιστορίες… Και στο Ιόνιο γράψαμε τη δίκη μας μικρή, απλή, μοναδική, καλοκαιρινή ιστορία… Ξέρετε εσείς».

Δείτε την ανάρτηση
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε



Ειδήσεις σήμερα:

Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά

Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης