Η Μαρία Μπεκατώρου «έγραψε τη δική της ιστορία» στην Κεφαλονιά - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε
Η παρουσιάστρια επισκέφτηκε και το νησί Άτοκος και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους
Στην Κεφαλονιά βρέθηκε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μαρία Μπεκατώρου, με την παρέα της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από το νησί στα social media, δίνοντας έτσι μια γεύση στους θαυμαστές της από την καθημερινότητά της.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Μπεκατώρου ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Άτοκο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαδρομή, πάνω στο σκάφος, ενώ δημοσίευσε και στιγμιότυπα που δείχνουν τα καταγάλανα νερά.
Σε άλλες φωτογραφίες, η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με το μαγιό της μέσα στη θάλασσα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τις φίλες της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Οι παρέες γράφουν τις πιο ωραίες ιστορίες… Και στο Ιόνιο γράψαμε τη δίκη μας μικρή, απλή, μοναδική, καλοκαιρινή ιστορία… Ξέρετε εσείς».
