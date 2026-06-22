Οι τεχνολογικές μετοχές φρέναραν τη Wall Street - Στόχος των πωλητών Alphabet και SpaceX
Οι τεχνολογικές μετοχές φρέναραν τη Wall Street - Στόχος των πωλητών Alphabet και SpaceX
Μεικτές τάσεις στην αμερικανική αγορά, καθώς οι απώλειες του τεχνολογικού κλάδου επισκίασαν την πρόοδο των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν και την πτώση των πετρελαϊκών τιμών - Άνοδος για τις αποδόσεις των ομολόγων με φόντο το αυστηρό σήμα της Fed
Η Wall Street κινήθηκε με μεικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Δευτέρας, την πρώτη μετά την τριήμερη αργία, καθώς η ισχυρή πτώση της Alphabet και οι νέες απώλειες της SpaceX άσκησαν πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
Εξάλλου, οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έως τα μηνύματα προόδου που εξέπεμψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones κρατήθηκε σε θετικό έδαφος, με μικρή άνοδο 0,29% στις 51.712 μονάδες. Ωστόσο, o S&P 500 υποχώρησε κατά 0,37% στις 7.472 μονάδες και ο Nasdaq «έκανε» βουτιά ύψους 1,33% πέφτοντας στις 26.166 μονάδες.
Αρνητικά στο κλίμα συνέβαλε και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε σχεδόν έξι μονάδες βάσης στο 4,50%, όπως και του 2ετούς που έφτασε το 4,23%
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, με συγκρούσεις στο Λίβανο και απειλές της Τεχεράνης για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η κατάσταση βελτιώθηκε χάρη στην πρόοδο που καταγράφηκε στις συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία, παρουσία διαμεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας στην Τεχεράνη σημαντική οικονομική ανάσα όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Αντιστοίχως, το Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή διεθνών επιθεωρητών για τα πυρηνικά στη χώρα.
Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι, αν και επιβεβαίωσαν ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες, αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας ότι οι αναφορές του Βανς είναι «ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ότι δεν αναλήφθηκαν νέες δεσμεύσεις.
Σε κάθε περίπτωση η πρόοδος στις συνομιλίες οδήγησε σε νέα αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, με το Brent να κλείνει κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Συνολικά την περασμένη εβδομάδα, οι απώλειες του έφτασαν το 8%, αν και παρόλ’ αυτά παραμένει πολύ πάνω από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο.
Ο Χένρι Άλεν της Deutsche Bank σημείωσε ότι, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, ο S&P 500 παραμένει κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ των αρχών του μήνα, ενώ τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου έχουν διευρυνθεί και οι δείκτες χρηματοοικονομικής πίεσης έχουν αυξηθεί.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικοί λόγοι είναι η πιο επιθετική στάση της Federal Reserve, το γεγονός ότι οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει το τέλος της σύγκρουσης, οι υψηλές αποτιμήσεις μετά το ισχυρό ράλι Απριλίου – Μαΐου και η απουσία ουσιαστικής ανάκαμψης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Η Fed αιφνιδίασε τους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι νέες προβλέψεις των αξιωματούχων έδειξαν ότι τουλάχιστον οι μισοί συμμετέχοντες στο συμβούλιο θεωρούν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων φέτος για την αντιμετώπιση του πληθωριστικού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος.
Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Chief Investment Office, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αγορές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται και από την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη βιωσιμότητα του ράλι που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Εξάλλου, οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έως τα μηνύματα προόδου που εξέπεμψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones κρατήθηκε σε θετικό έδαφος, με μικρή άνοδο 0,29% στις 51.712 μονάδες. Ωστόσο, o S&P 500 υποχώρησε κατά 0,37% στις 7.472 μονάδες και ο Nasdaq «έκανε» βουτιά ύψους 1,33% πέφτοντας στις 26.166 μονάδες.
Αρνητικά στο κλίμα συνέβαλε και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε σχεδόν έξι μονάδες βάσης στο 4,50%, όπως και του 2ετούς που έφτασε το 4,23%
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, με συγκρούσεις στο Λίβανο και απειλές της Τεχεράνης για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η κατάσταση βελτιώθηκε χάρη στην πρόοδο που καταγράφηκε στις συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στην Ελβετία, παρουσία διαμεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας στην Τεχεράνη σημαντική οικονομική ανάσα όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Αντιστοίχως, το Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή διεθνών επιθεωρητών για τα πυρηνικά στη χώρα.
Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι, αν και επιβεβαίωσαν ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες, αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας ότι οι αναφορές του Βανς είναι «ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ότι δεν αναλήφθηκαν νέες δεσμεύσεις.
Σε κάθε περίπτωση η πρόοδος στις συνομιλίες οδήγησε σε νέα αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, με το Brent να κλείνει κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Συνολικά την περασμένη εβδομάδα, οι απώλειες του έφτασαν το 8%, αν και παρόλ’ αυτά παραμένει πολύ πάνω από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο.
Ο Χένρι Άλεν της Deutsche Bank σημείωσε ότι, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, ο S&P 500 παραμένει κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ των αρχών του μήνα, ενώ τα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου έχουν διευρυνθεί και οι δείκτες χρηματοοικονομικής πίεσης έχουν αυξηθεί.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βασικοί λόγοι είναι η πιο επιθετική στάση της Federal Reserve, το γεγονός ότι οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει το τέλος της σύγκρουσης, οι υψηλές αποτιμήσεις μετά το ισχυρό ράλι Απριλίου – Μαΐου και η απουσία ουσιαστικής ανάκαμψης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Η Fed αιφνιδίασε τους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι νέες προβλέψεις των αξιωματούχων έδειξαν ότι τουλάχιστον οι μισοί συμμετέχοντες στο συμβούλιο θεωρούν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων φέτος για την αντιμετώπιση του πληθωριστικού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος.
Σύμφωνα με την Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS Chief Investment Office, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αγορές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται και από την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη βιωσιμότητα του ράλι που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Η έκδοση ομολόγων της SpaceX – σύμφωνα με δημοσιεύματα η διαστημική εταιρεία θα προχωρήσει, για πρώτη φορά, σε έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας ύψους τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων – αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενός ευρύτερου κύματος χρηματοδοτήσεων από εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Alphabet, η Amazon και άλλοι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν αντλήσει περισσότερα από 300 δισ. δολάρια μέσω αγορών χρέους από τον Νοέμβριο, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που σχετίζονται με την AI. Έτσι, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να προβληματίζονται για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί.
Η μετοχή της SpaceX ήταν από τις χαμένες της συνεδρίασης, επεκτείνοντας την πτώση της για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο στις 12 Ιουνίου. Η μετοχή έφτασε να υποχωρεί πάνω από 14%, που ήρθε να προστεθεί στο σχεδόν 10% που έχασε στις συνεδριάσεις της περασμένης Τετάρτης και Πέμπτης, πριν την αργία της Παρασκευής.
Σημαντική πτώση άνω του 5% κατέγραψε και η Alphabet, επηρεάζοντας ευρύτερα το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η μητρική της Google έχασε μέσα σε λίγες ημέρες δύο κορυφαία στελέχη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Νόαμ Σαζίρ, αντιπρόεδρος μηχανικής και συν-επικεφαλής των μοντέλων Gemini, αποχώρησε για την OpenAI, ενώ δύο ημέρες αργότερα ο Τζον Τζάμπερ, κορυφαίο στέλεχος της Google DeepMind και βραβευμένος με το Νόμπελ Χημείας το 2024 για το AlphaFold, ανακοίνωσε ότι μετακινείται στην Anthropic.
Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Netflix, με απώλειες άνω του 5%, και η Salesforce, η οποία συνέχισε το αρνητικό σερί της λόγω ανησυχιών για τις προοπτικές ανάπτυξης.
Την ίδια στιγμή, η SpaceX υπέγραψε συμφωνία άνω των 6 δισ. δολαρίων για την παροχή υπολογιστικών πόρων στη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Reflection AI, ενισχύοντας τη στρατηγική της να εξελιχθεί σε πάροχο υποδομών AI.
Στις κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε η Getty Images μετά την ανακοίνωση συμφωνίας αδειοδότησης περιεχομένου με την OpenAI, όπως και η Micron Technology έπειτα από τη στρατηγική συνεργασία που ανακοίνωσε με την Anthropic για την ανάπτυξη υποδομών επόμενης γενιάς για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ανοδικά κινήθηκε και η Chevron, η οποία «μπαίνει» δυναμικά στον τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στη συμφωνία διάρκειας 20 ετών που υπέγραψε με τη Microsoft για την τροφοδοσία ενός σχεδιαζόμενου κέντρου δεδομένων στο Δυτικό Τέξας, το οποίο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πετρελαϊκός γίγαντας συνεργάζεται με την επενδυτική εταιρεία Engine No. 1 για την ανάπτυξη του Project Kilby, ενός μεγάλου ενεργειακού έργου στη λεκάνη Permian των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ περίπου 2,7 γιγαβάτ. Το έργο προορίζεται να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως ακριβώς της Microsoft.
Στήριξη ειδικά στον Dow Jones προσέφεραν οι βιομηχανικές και χρηματοοικονομικές μετοχές. Ξεχώρισαν η Caterpillar και η Visa μαζί με τις Amgen, JPMorgan Chase και Goldman Sachs.
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Η Alphabet, η Amazon και άλλοι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν αντλήσει περισσότερα από 300 δισ. δολάρια μέσω αγορών χρέους από τον Νοέμβριο, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που σχετίζονται με την AI. Έτσι, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να προβληματίζονται για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούν οι τεχνολογικοί κολοσσοί.
Η μετοχή της SpaceX ήταν από τις χαμένες της συνεδρίασης, επεκτείνοντας την πτώση της για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο στις 12 Ιουνίου. Η μετοχή έφτασε να υποχωρεί πάνω από 14%, που ήρθε να προστεθεί στο σχεδόν 10% που έχασε στις συνεδριάσεις της περασμένης Τετάρτης και Πέμπτης, πριν την αργία της Παρασκευής.
Σημαντική πτώση άνω του 5% κατέγραψε και η Alphabet, επηρεάζοντας ευρύτερα το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η μητρική της Google έχασε μέσα σε λίγες ημέρες δύο κορυφαία στελέχη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Νόαμ Σαζίρ, αντιπρόεδρος μηχανικής και συν-επικεφαλής των μοντέλων Gemini, αποχώρησε για την OpenAI, ενώ δύο ημέρες αργότερα ο Τζον Τζάμπερ, κορυφαίο στέλεχος της Google DeepMind και βραβευμένος με το Νόμπελ Χημείας το 2024 για το AlphaFold, ανακοίνωσε ότι μετακινείται στην Anthropic.
Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Netflix, με απώλειες άνω του 5%, και η Salesforce, η οποία συνέχισε το αρνητικό σερί της λόγω ανησυχιών για τις προοπτικές ανάπτυξης.
Την ίδια στιγμή, η SpaceX υπέγραψε συμφωνία άνω των 6 δισ. δολαρίων για την παροχή υπολογιστικών πόρων στη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Reflection AI, ενισχύοντας τη στρατηγική της να εξελιχθεί σε πάροχο υποδομών AI.
Στις κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε η Getty Images μετά την ανακοίνωση συμφωνίας αδειοδότησης περιεχομένου με την OpenAI, όπως και η Micron Technology έπειτα από τη στρατηγική συνεργασία που ανακοίνωσε με την Anthropic για την ανάπτυξη υποδομών επόμενης γενιάς για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ανοδικά κινήθηκε και η Chevron, η οποία «μπαίνει» δυναμικά στον τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στη συμφωνία διάρκειας 20 ετών που υπέγραψε με τη Microsoft για την τροφοδοσία ενός σχεδιαζόμενου κέντρου δεδομένων στο Δυτικό Τέξας, το οποίο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πετρελαϊκός γίγαντας συνεργάζεται με την επενδυτική εταιρεία Engine No. 1 για την ανάπτυξη του Project Kilby, ενός μεγάλου ενεργειακού έργου στη λεκάνη Permian των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ περίπου 2,7 γιγαβάτ. Το έργο προορίζεται να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως ακριβώς της Microsoft.
Στήριξη ειδικά στον Dow Jones προσέφεραν οι βιομηχανικές και χρηματοοικονομικές μετοχές. Ξεχώρισαν η Caterpillar και η Visa μαζί με τις Amgen, JPMorgan Chase και Goldman Sachs.
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