Οι τεχνολογικές μετοχές φρέναραν τη Wall Street - Στόχος των πωλητών Alphabet και SpaceX

Μεικτές τάσεις στην αμερικανική αγορά, καθώς οι απώλειες του τεχνολογικού κλάδου επισκίασαν την πρόοδο των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν και την πτώση των πετρελαϊκών τιμών - Άνοδος για τις αποδόσεις των ομολόγων με φόντο το αυστηρό σήμα της Fed