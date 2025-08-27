Μαριαλένα Ρουμελιώτη για την πρόταση γάμου από τον Σάκη Κατσούλη: Αξέχαστη μέρα γεμάτη συναισθήματα
Μαριαλένα Ρουμελιώτη για την πρόταση γάμου από τον Σάκη Κατσούλη: Αξέχαστη μέρα γεμάτη συναισθήματα
Ο πρώην νικητής του «Survivor» έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στη Σκύρο
Μία αξέχαστη ημέρα που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα συναισθήματα ήταν η πρόταση γάμου έκανε ο Σάκης Κατσούλης στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη πριν από έναν μήνα.
Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, όταν ο πρώην νικητής του «Survivor» ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί σε ένα σκηνικό δίπλα σε θάλασσα της Σκύρου, όπου έκαναν διακοπές.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε στο Instagram νέες εικόνες από την ημέρα εκείνη, σημειώνοντας αρχικά «σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, βρήκαμε το για πάντα μας» και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της «αξέχαστη μέρα, γεμάτη συναισθήματα. Έναν μήνα "αρραβωνιάριδες" λοιπόν και συνεχίζουμε. Η τελευταία φωτογραφία, η αγαπημένη μου! Τα φιλιά μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο επιχειρηματίας είχε ετοιμάσει ένα ρομαντικό σκηνικό στην παραλία, γονάτισε και πρόσφερε στη σύντροφό του ένα μονόπετρο. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είπε το «ναι» και αμέσως μετά ο ουρανός φωτίστηκε με πυροτεχνήματα. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το δαχτυλίδι και βίντεο από τη στιγμή της πρότασης. «Και κάπως έτσι… η ιστορία αποκτά καινούριο κεφάλαιο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε την ανάρτηση για την πρόταση γάμου
Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, όταν ο πρώην νικητής του «Survivor» ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί σε ένα σκηνικό δίπλα σε θάλασσα της Σκύρου, όπου έκαναν διακοπές.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε στο Instagram νέες εικόνες από την ημέρα εκείνη, σημειώνοντας αρχικά «σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, βρήκαμε το για πάντα μας» και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της «αξέχαστη μέρα, γεμάτη συναισθήματα. Έναν μήνα "αρραβωνιάριδες" λοιπόν και συνεχίζουμε. Η τελευταία φωτογραφία, η αγαπημένη μου! Τα φιλιά μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο επιχειρηματίας είχε ετοιμάσει ένα ρομαντικό σκηνικό στην παραλία, γονάτισε και πρόσφερε στη σύντροφό του ένα μονόπετρο. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είπε το «ναι» και αμέσως μετά ο ουρανός φωτίστηκε με πυροτεχνήματα. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το δαχτυλίδι και βίντεο από τη στιγμή της πρότασης. «Και κάπως έτσι… η ιστορία αποκτά καινούριο κεφάλαιο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε την ανάρτηση για την πρόταση γάμου
Ειδήσεις σήμερα:
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε πολιτικό αδιέξοδο οδεύει και πάλι η Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών - Σε περιπέτεια τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε πολιτικό αδιέξοδο οδεύει και πάλι η Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών - Σε περιπέτεια τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα